小狼夏喜俊：黄金1283-1284今日多空分界点

对所有人而言，最重要的是活在当下。只有学会活在当下，你才能掌控自己的人生。愿快乐与你同在。

上周黄金原油行情简单回顾：

黄金：上周整体结构冲高回落，前半周整体整理反复的格局没改，但是稍微偏强震荡反弹，一路不断小幅创新高，日线上表现为三阳一阴，但是周五非农冲高回落，中阴收线把前面震荡反弹的所有涨幅全部收回。最终周线冲高回落继续收阴，当然波幅也不大，总共20美金的一周波幅。 周一延续了上上周五的1263-1264探底反弹的强势，亚盘小幅回撤之后欧美盘和凌晨拉高去1278-1279压力收小阳；周二亚盘高位整理受阻1278-1280压力，欧美盘震荡回落收阴；周三亚盘下跌不延续，欧盘强势拉高，美盘1279-1272区间整理反复；周四保持在1282-1273的区间整理不变，晚盘虚破冲高1284午夜再回落十字阳；周五非农数据冲突，行情冲高1280尾盘放量下跌到1265，凌晨之后小幅反弹收中阴。

原油：多头继续，前面周五大阳拉高突破了近期的52.8-53压力之后走强，周一十字星停顿修复，周二继续转阳，周三欧盘冲击年内高点55.2压力之后美盘二次冲高不破杀跌收阴调整，周四整理偏强继续收阳，周五白盘没什么波动，凌晨之后再度强势拉高破新高，大阳收线。

昨日进入冬令时交易时间第一天，充分体现了不同交易时间行情的走势特点。冬令时欧美盘各推迟一个小时开盘，亚欧盘波幅不大，早盘小幅急跌之后不延续，欧盘震荡反弹，美盘也没什么波动，凌晨1-2点，黄金原油纷纷出现暴涨，美元回落。黄金自1272直接拉高1283，基本全天主要结构和波幅，原油晚盘回撤55.7附近之后同样拉高47.6。黄金日线反复整理不变，非农冲高回落中阴，昨日震荡反弹中阳完全收回周五跌幅，原油多头明显，周五尾盘强势拉高之后昨日亚欧盘震荡回落调整午夜继续大阳拉高。





黄金日线典型区间整理，大区间1300-1260附近。但是前面1260六连阳震荡反弹到1306，而后一路反复洗盘震荡回落，阴阳交替到了1263-1264附近陷入小区间整理。1281-1284附近作为水平压力，上周尽管有虚破但是未能改变1282-1264的区间整理。周五非农数据冲突的情况下，行情快速冲高1281回落尾盘放量下跌到1265，周一昨日开盘承压1270-1271压力小幅急跌之后不延续，欧盘震荡反弹，凌晨之后强势突破拉高。

今日重点关注1283-1284的压力，上周高点，昨日隔夜拉高的高点，同时为1300-1262区间整理的中间价格位置。如果突破行情将进入偏强整理走1280-1300的区间中间去。否则继续在1284-1264的区间弱势整理。

黄金操作上亚欧盘观察1283-1284压力，不破我们欧美盘继续做空看1283-1267的区间整理反复行情 而如果突破，那么调整思路后面进入到1280-1300的震荡反弹整理行情

（整理反复洗盘行情，需要耐心多观察，不追单，不顺势，不激进）

原油强势多头趋势，明显加速突破阶段，周五尾盘放量大阳拉高之后，周一亚欧盘整理停顿凌晨之后继续拉高，今日关注56.7-56.5区域回撤停顿继续跟多看多，空单不考虑



