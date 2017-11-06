小狼夏喜俊：黄金早盘急跌难延续，1272重点关注

无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一直坚持会被辜负。对抗自己的心最辛苦，然而只有对抗它，才是我们真正生活着努力着的证明。因为热爱，所以执着。因为热爱，所以坚守。

上周黄金原油行情简单回顾：

黄金：上周整体结构冲高回落，前半周整体整理反复的格局没改，但是稍微偏强震荡反弹，一路不断小幅创新高，日线上表现为三阳一阴，但是周五非农冲高回落，中阴收线把前面震荡反弹的所有涨幅全部收回。最终周线冲高回落继续收阴，当然波幅也不大，总共20美金的一周波幅。

细分每个结构的话，1280-1284的水平压力一直是近期行情的关键，前面下降通道的关键压力，上周震荡反弹的顶底转换压力。周一延续了上上周五的1263-1264探底反弹的强势，亚盘小幅回撤之后欧美盘和凌晨拉高去1278-1279压力收小阳；周二亚盘高位整理受阻1278-1280压力，欧美盘震荡回落收阴；周三亚盘下跌不延续，欧盘强势拉高，美盘1279-1272区间整理反复；周四保持在1282-1273的区间整理不变，晚盘虚破冲高1284午夜再回落十字阳；周五非农数据冲突，行情冲高1280尾盘放量下跌到1265，凌晨之后小幅反弹收中阴。

原油：多头继续，前面周五大阳拉高突破了近期的52.8-53压力之后走强，周一十字星停顿修复，周二继续转阳，周三欧盘冲击年内高点55.2压力之后美盘二次冲高不破杀跌收阴调整，周四整理偏强继续收阳，周五白盘没什么波动，凌晨之后再度强势拉高破新高，大阳收线。

今日开始实现冬令时交易时间，欧美盘各推迟一个小时，欧盘四点半开盘，美盘九点半开盘 大家要注意调整操作时间。

黄金1260企稳反转，六连阳冲高1306而后快速变盘回落，自此展开了震荡回落的反复洗盘整理，要么连阴，要么阴阳交替震荡回落，而上周前半周震荡反弹，周五非农冲高回落收阴。行情整体偏弱，当然受美元周线级别多头展开对金银还是有很大的打压，多头难有大的作为。但是我们从日线的形态上来看，行情虽然偏弱但是不属于空头趋势，而是偏弱整理，强弱不延续，来回反复洗盘行情。那么本周重点核心就是看1260支撑能否守住，如果跌破防止行情展开空头趋势，而如果不破还是洗盘整理行情。

今日的重压力在1270-1272附近，周评中我们也提到了，周五杀跌尾盘震荡反弹，周一激进1270-1271可以先空去看1262-1260 稳健的早盘观察不急，欧美盘推迟操作重心还是欧美盘不破1270-1272再空

首次触及1260附近我们注意，如果早盘急跌触及或者尾盘触及都可以尝试多单做整理，后市如果有效下破就调整思路看空做空回避多单

原油破年内55.2高点多头展开放量强势上攻，那么短线看多做多不变，回撤停顿都是做多机会，今日关注55.5-55.4附近回撤跟多，本周守住55看多做多不变



