小狼夏喜俊：黄金周一开盘空看1260，上周13单损3

上周黄金原油的行情我们带大家做个梳理回顾：

黄金：上周整体结构冲高回落，前半周整体整理反复的格局没改，但是稍微偏强震荡反弹，一路不断小幅创新高，日线上表现为三阳一阴，单子周五非农冲高回落，中阴收线把前面震荡反弹的所有涨幅全部收回。最终周线冲高回落继续收阴，当然波幅也不大，总共20美金的一周波幅。

细分每个结构的话，1280-1284的水平压力一直是近期行情的关键，前面下降通道的关键压力，上周震荡反弹的顶底转换压力。周一延续了上上周五的1263-1264探底反弹的强势，亚盘小幅回撤之后欧美盘和凌晨拉高去1278-1279压力收小阳；周二亚盘高位整理受阻1278-1280压力，欧美盘震荡回落收阴；周三亚盘下跌不延续，欧盘强势拉高，美盘1279-1272区间整理反复；周四保持在1282-1273的区间整理不变，晚盘虚破冲高1284午夜再回落十字阳；周五非农数据冲突，行情冲高1280尾盘放量下跌到1265，凌晨之后小幅反弹收中阴。

原油：多头继续，前面周五大阳拉高突破了近期的52.8-53压力之后走强，周一十字星停顿修复，周二继续转阳，周三欧盘冲击年内高点55.2压力之后美盘二次冲高不破杀跌收阴调整，周四整理偏强继续收阳，周五白盘没什么波动，凌晨之后再度强势拉高破新高，大阳收线。

11月5号开始，实行冬令时交易时间。大家注意欧盘下午四点半开盘，美盘九点半开盘，大家注意行情活跃时间的变动。





中期结构还是要给大家说下，或者我们做个预判，2017年最后1-2个月或者美联储年内第三次加息之前金银都将保持弱势的结构：1.月线级别9月收阴，10月十字阴，年内唯一的连阴状态偏弱。周线从1357下来连续8个多周只有一周反弹阳其余全部阴线。2.美元周线级别多头完好，91探底企稳之后连续8周只有一根阴线。所以中期行情尽管日线不明朗，但是美元强势，周线月线大环境偏弱的情况下，金银难走强保持弱势思路。

下周短线操作上我们重点关注好思考1260的支撑，守住此位继续考虑日线级别的1260-1284-1292的区间整理行情。如果跌破防止行情进一步走弱。周五非农放量杀跌下破关键支撑，尾盘反弹周一预计开盘之后先回落，关注1270-1271附近先空，去看1264-1260 跌破1260下周保持空头思路，不破继续考虑1260-1284的区间反复整理行情



