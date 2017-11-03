小狼夏喜俊：非农我预判探底回升，黄金先空后多

所有的顽固都是虚妄，所有的纠缠都是伤害。人都爱犯贱，不属于你的东西往往花费大量的精力去追求，去纠缠，最后却伤的体无完肤。不是你不够聪明，也不是你不够优秀，而是你不懂得有些烂事根本不值得纠缠。你越在意，偏差就越严重，你纠缠的越久，事也就越烂。如果你和烂事纠缠一辈子，那么你永远都会陷在廉价的生活之中。

大的格局和结构我们要明白，为什么近期行情反复洗盘整理，为什么中期缺乏方向性的明朗，为什么强弱不延续？

简单说就是2017年整体黄金属于多头震荡反弹，尽管全年波幅250点左右，但是整体是偏多的，所以黄金向下回撤空间并不看好太大。但是美元近期周线多头展开，91附近做底周线四连阳，一阴调整之后再度转阳，上周更是强阳拉高，强势明显。美元的持续强劲，打压中期金银多头难有大的表现。 这种环境之下，黄金只能来回的反复，缺乏中期的强弱趋势，而只能走短线的反复洗盘整理。 只有明白这个大的行情结构，才能更好的理解和把握每天跳动的K线图。1306快速变盘下来，结束了前面1260-1306的六连阳行情，转而连阴之后阴阳交替反复洗盘整理震荡回落。本周偏强反弹，但是未改整理反复格局，如我们周评中提到的上方1280-1282压力，下方1264-1272支撑。

昨日的黄金原油行情完全在我们的预判之中，我们利润也全部抓获，丝毫不差：

1.周三晚盘1279-1272的区间预判，先空后多。隔夜凌晨2点美联储利率决议预判，大概率利多，安排1274挂多，成交午夜最低点昨日亚盘1281平仓。

2.亚欧盘观察行情未破1281-1282预判行情周四难有大幅度了，晚间锁定1280-1274做区间。下去1274-1273做多完美抓获低点，上去1280-1283再度跟空获利。尽管晚盘美联储主席提名鲍威尔消息和大单买卖的影响，但是冲高回落还是未改整理反复格局。

3.原油如我们提到的近期多头不会因为周三的一阴改变，所以昨日思路关注54.2-54支撑，守住继续看多做多不变，午夜拉高再去55附近。





非农，每月一次如期到来，今日行情操作的重头戏，所以亚欧盘不要着急，不会有太大波动，重点我们还是放在晚盘做非农。晚间行情我们从几个方面来讲解：

1.数据方面，ADP利空但是我们看到当晚1278-1272-1279过山车整理，探底回升走势。而今晚非农，数据我个人预期不会超过31万，也就是介于前值和预期之间，行情应该双边走势，先空后多的走法。

2.技术面，近期就是反复整理，消息面不改行情内在运行结构和格局。日线方面明显偏强，1300-1262的大区间整理应该是近期行情的主节奏，但是目前运行的是反弹行情。所以晚盘预计整理大概率，预计区间下方1272-1270，上方1282-1284。

操作上亚欧盘不动，晚间非农重点 数据之前如果价格在1278-1279做空，止损1283，区看1272-1270 而后1272-1268区域看探底幅度，考虑出空反手多回看1278-1282

原油周三冲高年内高点55.2附近，晚盘二次冲高不破高出现放量杀跌回调行情，昨日亚欧盘反复整理徘徊在54.3-54关键支撑区域反复，而后午夜拉高走强，今日继续看多关注54.5-54.4支撑，上方55.2压力继续观察



