小狼夏喜俊：黄金晚盘1280-1274来回做，没大行情

昨晚我们黄金锁定1279-1272的区间整理，先空到1272-1273。而后凌晨给出1274的挂多，基本成交到最低点，今日亚盘震荡反弹到1281附近，我们提示平仓。但是欧盘的行情今日波幅并不大，没有突破我们提到的1281-1282关键性压力，今日早盘博文和视频讲解中提到的很明确，短线偏强反弹突破1282-1281的压力行情会大些，但是如果不破今日就没有什么行情了。

所以晚盘很负责任和也很遗憾的告诉大家，没什么太大的行情了，小区间整理，跑短线。关注1280-1281压力，下方1274-1273的支撑。

1.美元本周也是高位整理，周线级别虽然多头完好，强势明显，但是日线一直是反复的偏强震荡行情。所以来回反复，也决定了黄金行情近期洗盘整理，非趋势明朗走势。

四小时美元指数收口，陷入94.9-94的区间整理。

2.黄金走势日线连续5个交易日偏强震荡反弹。而且我们提到了中期看好1300-1262的区间整理反复行情。所以目前主走的是1264-1263企稳的震荡反弹。但是亚欧盘并没有突破1281-1282压力，所以今日向上也难有幅度了。

3.昨日ADP利空，隔夜美联储利率决议众多消息影响之下，而且明日又要出非农数据，所以今日大概率走整理了。昨日消息之后的修复，明日消息行情前的平静。





那么晚间黄金行情的操作，我们就比较简单了。

上方关注1280-1281压力，下方1274-1273支撑，预计区间整理，不会有太大波幅，跑短线，利润看中间不贪。

晚盘操作靠近1281-1280做空，止损1285，目标1275-1274

下方给1274-1273做多，止损1270，目标1278-1280

原油围绕5日均线54.3-54.2关键支撑反复，整体强势不会因为昨日的一阴改变，但是短线四小时走的调整空头信号，所以短线存在分歧，晚盘不能破54.5-54.6要防止进一步回落，看53.8-53.4



