小狼夏喜俊：黄金1278直接空，晚上看1272情况

先问大家几个问题，或者我们带着这几个问题去思考今晚和凌晨2点美联储利率决议的行情：

1.黄金欧盘强势冲高到1280-1281压力位，那么本周日线继续循环交替。周反弹小阳，周二收阴，今日收阳大概率。那么欧盘的强势冲高，到底引发行情走强了吗？

还是说行情继续走四小时1282-1264的大区间整理。

2.凌晨2点美联储利率决议11月份加息可能性有吗？如果不加息行情会怎样？

黄金自1306以来震荡回落，直接变盘结束前面1260-1306的六连阳局面，转而三连阴之后自上上周三日线级别阴阳交替，洗盘反复震荡回落。本周一同样未能延续这个循环，而是依托上周五探底的1263-1264支撑反复测试之后企稳午夜拉高收阳，周二遇阻1278-1280压力之后欧美盘震荡回落收阴，但是今日亚欧盘整理之后再度拉高。看来本周又开始了新的阴阳交替循环节奏。

实则行情走的还是一个反复洗盘行情，周评开篇我们就说本周前半周看技术，后半周看消息。隔夜凌晨2点美联储利率决议，以及晚间八点十五的ADP数据，和周五晚盘的非农数据。





晚间的行情我们简单说几点：

1.关注八点十五ADP数据影响，预计大概率利好美元，利空黄金。

2.欧盘的冲高并不是强势多头，而是1282-1264的大区间整理。尤其凌晨2点数据之前并不看好行情大幅上攻。

3.隔夜凌晨2点利率决议并不看好11月份加息，如果不加息，那么整体应该是小幅利空美元，利好黄金。我们要防止美元探底回升，黄金冲高回落。

故晚盘操作建议，黄金参考1278-1279做空，止损1283，目标1273-1272

晚盘冲击1273-1272不破，可以考虑反手多，凌晨消息之前有好的多单机会可以持仓过夜

如果晚盘ADP利空较大，下破1273-1272，那么我们尾盘还是考虑出空之后接多过夜

原油强势不变，亚盘停顿欧盘直接走高测试年内高点55.2附近，日线多头展开，短线偏强明显，看多做多为主。晚盘继续参考54.8-54.7附近寻找做多机会。



