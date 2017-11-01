小狼夏喜俊：黄金1271-1261的区间先空后多思路

不谋万世者不足谋一时；不谋全局者不足谋一域；不谋全局者不足以谋天下。没有前瞻的行情预判和清晰的思路，跟着行情跑，偶尔的正确不过是运气罢了。而我们步步为赢，思路清晰，执行果断才能连赢不断。

大的格局和结构我们要明白，为什么近期行情反复洗盘整理，为什么中期缺乏方向性的明朗，为什么强弱不延续？

简单说就是2017年整体黄金属于多头震荡反弹，尽管全年波幅250点左右，但是整体是偏多的，所以黄金向下回撤空间并不看好太大。

但是美元近期周线多头展开，91附近做底周线四连阳，一阴调整之后再度转阳，上周更是强阳拉高，强势明显。美元的持续强劲，打压中期金银多头难有大的表现。 这种环境之下，黄金只能来回的反复，缺乏中期的强弱趋势，而只能走短线的反复洗盘整理。

昨日的黄金原油行情思路完全在我们的预判之中，给大家回顾几个技术要点：

1.原油大阳之后周一停顿修复，十字星整理。我们锁定43.8做多抓获最低点，周二我们提到强势多头行情十字星停顿也属于修正的一种，停顿之后继续看强注意年内54.8-55附近压力。所以昨日继续看转阳，54附近跟进多单思路完美。

2.黄金我们昨日提到，日线1306的整体偏空结构，重点注意1278-1280压力，如果亚欧盘不能突破欧美盘选点做空为主。还是如我们周评思路，前半周做技术考虑1278-1262的区间整理，后半周看消息。欧盘跟进的1274空到1268-1267目标位。





周三，一周的分水岭。后半周美联储利率决议、美国10月非农就业报告、美联储主席最终人选、英国央行决议、日本央行政策会议等将悉数亮相……堪称数年来最劲爆的行情周！另外提醒10月29号开始逐步进入冬令时，欧盘开盘推迟一个小时，下周11月5号开始美盘推迟到9点半开盘。

今日的黄金操作我们继续关注四小时的下降通道，已经结合凌晨2点美联储利率决议在思考和布局操作。行情1265-1263的探底从上周五和周一开启，然后周一凌晨冲高1278-1279。同样昨日的高位整理震荡回落，表明了四小时下降通道有限，昨日1278-1267，那么今日预计走1271-1262/1260这段。而且11月份美联储加息可能性不大，12月份加息概率95%以上。所以夜间消息大概率利多。那么我们的思路就可以配合技术面做1272-1261的区间整理。

亚欧盘给1270-1271空，止损1275，目标1264-1262

美盘或者尾盘给1262-1260区域可多，止损1257，目标1268-1272

原油大阳之后十字星停顿，强势多头十字星也是强势行情的停顿修复手法，所以昨日继续转中阳，那么今日54.4-54.3上方继续看多做多，关注年内高点54.8-55.2压力



