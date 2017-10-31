小狼夏喜俊：黄金空单晚盘看1264-1262，十月收尾

10月结束了，

1205的底部企稳反弹，展开年内第四次多头上攻，运行时间2个月到9月初触及1357，涨幅150美金。

1357反转见顶，展开震荡回落空头走势用时1多月到10月初触及1260，跌幅接近100美金。

10月初行情借助非农探底回升，1260企稳反转之后，一路碎阳上攻，慢涨之后放量上涨到1306。10月中旬至今1306反转变盘展开洗盘式的震荡回落。

如果给十月份盖棺论定，就是先涨后跌，冲高回落走势，月线十字星。

那么今日的黄金行情我们从两个方面带大家思考的：

1.近期行情虽然反复，但是整体偏空。昨日打破了运行8个交易日的阴阳交替洗盘整理持续连阳。但是主走的还是1306顶部的震荡回落行情。

四小时下降通道完好，而且偏向区间走势。但是亚欧盘并未延续隔夜的强势，冲高遇阻。所以回到我们早间博文和视频讲解中提到的思路，跟进空单，去看1279-1264的区间整理，先空后多。

2.美元持续强劲，周线多头完好。日线偏反复整理，但是上周五冲高回落，昨日延续震荡回落收中阴，整体强势之下连续收阴下破日线5日均线94.4的概率不大，所以我们今日提到美元关注94.4附近支撑，不破防止企稳震荡反弹。





所以晚盘我们黄金的操作思路：

还是去考虑美元强势之下，金银多头难有大作为。四小时下降通道完好，反复整理不破1278-1280的压力，那么还是不延续，后面走1278-1264-1260的震荡回落行情。

如果你看了我们早间博文分析和午间发布的视频讲解，一定看懂了我们的思路和布局。

黄金1274-1276都可以跟进空单，破1279止损，去看1268-1264

尾盘或者明日触及1262-1260区域做多，止损1257，目标1268-1276

原油大阳之后昨日十字星调整，今日亚欧盘窄幅整理，晚间继续重点看54-53.8支撑，下破防止短线回调，如果守住继续偏强看多思路不变



