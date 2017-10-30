小狼夏喜俊：黄金亚盘观察守住1275，欧盘做空

不谋万世者不足谋一时；不谋全局者不足谋一域；不谋全局者不足以谋天下。没有前瞻的行情预判和清晰的思路，跟着行情跑，偶尔的正确不过是运气罢了。而我们步步为赢，思路清晰，执行果断才能连赢不断。

上周整体行情简单回顾：

黄金1306上上周变盘之后一路震荡回落，但是整体走的属于洗盘式的强弱并不延续走法，而且上上周三开始截止到周五都是阴阳交替循环的震荡回落走势，也就是属于一阴一阳的反复走势，连续8个交易日这么走。

1.简单说就是2017年整体黄金属于多头震荡反弹，尽管全年波幅250点左右，但是整体是偏多的，所以黄金向下回撤空间并不看好太大。

2.但是美元近期周线多头展开，91附近做底周线四连阳，一阴调整之后再度转阳，上周更是强阳拉高，强势明显。美元的持续强劲，打压中期金银多头难有大的表现。 这种环境之下，黄金只能来回的反复，缺乏中期的强弱趋势，而只能走短线的反复洗盘整理。

本周金融市场还将迎来重磅事件“连环炸”。美联储利率决议、美国10月非农就业报告、美联储主席最终人选、英国央行决议、日本央行政策会议等将悉数亮相……堪称数年来最劲爆的行情周！黄金市场也将因此面临“生死大考”！





黄金本周和今日的操作要点：

本周黄金行情的操作，我们主要的思路前半周做技术，后半周做消息。开始先关注四小时下降通道，日线连续8个交易日的阴阳交替循环形态。后半周注意美联储利率决议，ADP，非农数据的影响。

今日我们重点思考日线连续8个交易日的阴阳循环能否延续，四小时下降通道完好，重点压力1275-1278，日线5 10日均线压力1273 1278。周五尾盘看似强势反弹，但是今日亚盘如果不能延续走强，我们要防止欧美盘继续回落反复，当然尾盘也要注意反弹。

故黄金亚盘不破1275-1276压力，我们参考1273-1275区域都可以做空，止损1279，目标1267-1262

晚盘或者尾盘靠近1262-1260区域都可以做多，止损1257，回看1268-1270

原油上周五强势突破52.9的前期高点打开日线多头趋势直接拉高54.2，那么今日高位停顿修复之后继续走强，所以回撤参考53.8-53.6继续做多，止损53.2，目标54.5-55



