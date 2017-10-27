小狼夏喜俊：黄金晚盘冲高1271空，目标1263

周五，似乎显得有些平静，亚欧盘没动4美金整理，那么今日行情的重头戏就是美盘了，参考下GDP影响，继续考虑我们提到的1272-1262的区间整理反复行情。

1.美元强劲，破了前期94.2的高点。如我们提到的，周线四连阳之后一阴调整，上周转阳，本周继续中阳拉高。美元的周线级别多头行情，打压金银中期多头很难有好的表现。

2.黄金日线阴阳交替循环，上周三开始就一直延续这个形态。

尽管1306下来行情主体偏空，单属于洗盘式震荡下跌行情，而不是典型的弱势空头行情。

操作就是这样，如果不明白看不懂行情自身结构和运行特点，而是一味简单的做空做多思考，无疑就是跟着行情跑只有挨打的份。运筹帷幄，才能克敌制胜。





美元的强势注定金银近期多头难有大的作为，日内亚欧盘窄幅整理，晚盘预计依然不会有太大的动作，向上强势突破不看好，但是向下下破1260的可能性同样很小。故晚盘我们的思路依然是去看1262-1272的区间整理。预计冲高回落，再反弹。

黄金晚盘关注1271-1272空，止损1276，目标1266-1263

下方给1262-1263做多，止损1258，目标去看1267-1271

原油亚欧盘受阻52.86隔夜压力震荡小幅回落，预计日内继续阴阳循环收阴大概率，所以晚盘我们参考52.7-52.8附近继续做空，止损53.2，目标52.3-52.1



