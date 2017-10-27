小狼夏喜俊：黄金1272-1261区间，先涨后跌再涨

真正在努力的日子是不会舒服的。把自己变优秀，其他的事情自然就会跟着好起来，会讲究，能将就，能享受最好的，也能承受最坏的。

不谋万世者不足谋一时；不谋全局者不足谋一域；不谋全局者不足以谋天下。没有前瞻的行情预判和清晰的思路，跟着行情跑，偶尔的正确不过是运气罢了。而我们步步为赢，思路清晰，执行果断才能连赢不断。

近期黄金行情，反复厉害，缺乏明显的趋势强弱节奏，最大的特点就是不延续，昨日的行情我们重点回顾来顺带梳理这周的行情结构和走法：

1.黄金阴阳交替的循环，上周三开始一直延续这个走法。

周一亚欧盘震荡回落，晚盘和凌晨之后强势反弹收阳；周二早盘延续隔夜的强势看似很强，但是反复整理受阻1283-1284压力欧美盘回落收阴； 周三亚欧盘高位整理受阻1278-1279压力，美盘和凌晨在反弹收十字阳；周四昨日亚盘同样看似很强，冲高1282欧盘回落，美盘过山车之后放量下跌收阴。

强弱不延续，阴阳交替，早盘的强势非真强，欧盘的弱势非真弱。忌讳追涨杀跌，比较适合区间来回操作。

2.原油同样是阴阳交替反复，我们节奏把握非常好。上周高位双十字之后做空看放量下跌，周五探底回升V型反转，周一前高之后再度做空收阴，周二52.4-51.6反弹收阳，周三反复继续收阴，周四昨日我们52做多再度转阳去52.86前高压力。

典型的高位阴阳整理洗盘偏强行情，重点看前高附近能否守住，突破多头展开，否则防止随时的杀跌回落。





今日的黄金行情，我们同样思考两个问题：日线的阴阳循环交替今日是否继续有效走循环反弹阳，其次就是昨日放量下破本周1272-1271低点，那么今日有么有可能延续极弱收阴？

1.日线其实缺乏趋势，虽然1306变盘之后震荡回落，但是非趋势空头，而是偏空反复洗盘整理行情。偏离65日趋势线太远，而且年内整体偏多，所以我个人认为下方空间有限。

2.四小时下降通道进行了一次变规，如上图。目前又靠近前期1260-1261低点附近，所以我认为今日大概率1272-1261区间反复可能性较大。

黄金今日操作反弹1270-1272做空，止损1276，目标1264-1262

美盘如果破低见1262-1260可多，止损1257，目标去看1268-1271

原油阴阳交替循环整理思路不变，今日注意前高52.8-53附近压力，亚欧盘遇阻可空，回看52.4-52.1目标位



