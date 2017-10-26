小狼夏喜俊：黄金阴阳交替洗盘，1281多空分水岭

大部分人都认为，自己的生活日复一日，平淡无奇，心理总牵挂着富余了时间，就要去“诗和远方”，寻找不一样的视界和体验。恕我直言，一个在日常生活都探索不到趣味的人，不论到了哪里，都会觉得一起索然无味。因为，这个视界从来没有平凡的存在，只在乎你怎么看待。

近期黄金行情，反复厉害，缺乏明显的趋势强弱节奏，最大的特点就是不延续：

前面1260的企稳结束了运行一个半月的接近100美金的空头趋势行情，借助非农展开连阳上攻，持续六连阳。但是上周一开盘不断刷新高点之后午夜暴跌，当然符合我们提到的碎阳之后放量，放量拉高之后第二个交易日往往不延续的走法。但是周二的极弱单边，周三的震荡回落却顺延了周一的弱势。周四虚破探底之后V型反转中阳反弹，周五继续杀跌吞没周四涨幅。

本周继续延续洗盘整理的主节奏，日线中期方向不明，行情多空强弱不延续。从上周三开始日线阴阳交替反复，这周同样延续了这个循环。周一开盘小幅低开震荡回落，凌晨之后反弹收探底回升小阳线;周二亚欧盘高位整理1283-1284没破，欧美盘震荡回落收阴，尽管凌晨急涨去了一次1281，但是冲高快速回落收盘还是阴线;昨日亚欧盘震荡回落，美盘秒涨日线十字星。

今年其实已经多次出现这种秒跌秒涨的行情了，市场给出的解释基本都是大单的瞬间买入，卖出或者止损，但是无从考证，比如昨晚黄金急涨的同时，美元也出现了急跌，但是不管怎样，这种急跌急涨的行情无法预测，存在不可规避的风险。我个人倒认为实际是洗盘行情的一种形式。





今日黄金行情我们思考的方向无疑就是昨晚的强势是否会延续，日线的阴阳交替洗盘是不是近期行情的主格调，如果是今天会不会再度循环收阴？

1.先看四小时，前面的下降通道线昨晚破坏了。从上周1306快速变盘之后，行情虽然震荡回落，整体偏弱，但是明显的强弱不延续洗盘反复行情。而且从上周三开始，行情陷入了阴阳交替整理，本周继续延续了这个节奏。

2.日线65日均线上行，价格下行，其他均线粘合，典型的整理行情，外加价线背离，所以我们看到每天尾盘和凌晨行情都有反弹动作，也就是这样的形态行情下跌幅度有限。

3.短周期下方1272-1271形成强有力支撑，而上方我们日内要关注1280-1281的压力，如果亚欧盘整理不破此位我们要考虑继续循环收阴了。当然如果突破此位关注1287-1272的四小时区间整理行情。

黄金今日的操作，亚盘观察1280-1281压力，不破此位做空看收阴回落去1272-1271位置 而如果亚欧盘突破压力区域，今日我们看1287-1272的区间整理多空操作，尽量不追单，做区间

原油日线同样阴阳交替整理，昨日EIA利空行情基本无波幅，但是最终日线震荡收阴，今日关注52.1-51.9区域做多，止损51.5，目标去看52.6-53



