小狼夏喜俊：美盘黄金不破1275，继续看空1268

早间博文思路和视频讲解中我们对日内 黄金 原油的思路回顾：

1.黄金周一周二形态循环，亚欧盘震荡回落，欧美盘不断刷新低点，但是周一凌晨反弹收阳，周二凌晨受消息影响冲高1281急跌回落1275收阴。所以行情整体还是延续了上周1306变盘之后的弱势整理思路。

那么日内行情黄金给大家的思路是关注1278-1279压力，如果亚欧盘冲高不破那么和昨日形态类似，高位整理受阻1283-1284四小时下降通道压力，将会继续震荡回落刷新低点。行情如我们的预判亚盘受阻，欧盘刷新低点再去1270-1271附近。

2.原油我们给大家的思路，偏强反复整理，昨日守住51.8-51.6看强收阳大概率，今日思路依然是关注52附近支撑，回撤到了可以参与多单，短线继续关注上方前高附近52.8-53压力。

原油今日白盘波幅不大，52.4-51.5小区间整理，晚间注意十点半的EIA数据。





亚盘承压先回落，欧盘反弹1274再度回撤1271附近。整体偏弱，四小时持续连阴，受压5日均线。但是目前的美元欧盘冲高回落，表现有些弱，晚上并无太大数据影响，关注93.7附近的支撑情况，晚盘能否企稳反弹。毕竟美元近期周线强势多头之下，还是不看好有太大的下跌幅度。

所以黄金美盘前后我们重点关注1275附近压力，如果守住不破晚盘继续看震荡回落刷新低点，下方关注1268-1264附近

如果行情反弹突破1275-1276，那么晚盘就难出新低了，我们需要关注1280-1272的整理思路了

原油关注EIA数据，思路上回撤靠近52附近依然可多，破51.5止损，目标52.6-52.9附近



