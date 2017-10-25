小狼夏喜俊：黄金守住1279做空不变，先看1268

我们每个人一生的精力都是非常有限的。因此，欲成大事的人，必须将精力集中起来，心无旁骛才能专心致志。如果把精力和时间都浪费在一些烂事上面，必然对我们所做的事情产生很大的阻碍。

近期黄金行情，反复厉害，缺乏明显的趋势强弱节奏，最大的特点就是不延续：

前面1260的企稳结束了运行一个半月的接近100美金的空头趋势行情，借助非农展开连阳上攻，持续六连阳。但是上周一开盘不断刷新高点之后午夜暴跌，当然符合我们提到的碎阳之后放量，放量拉高之后第二个交易日往往不延续的走法。但是周二的极弱单边，周三的震荡回落却顺延了周一的弱势。周四虚破探底之后V型反转中阳反弹，周五继续杀跌吞没周四涨幅。

本周一开盘小幅低开之后，弱势整理亚欧盘承压1277-1278压力，欧美盘不断刷新低点但是幅度不大，最低到1272，凌晨之后强势反弹1283附近。周二昨日早盘看似很强，但是多次冲高1283-1284没破，一直延续到欧盘前后所以我们提到四小时下降通道线有效，继续看行情的不延续下跌收阴，欧美盘如期再度测试1274-1273。凌晨同样走了周一的形态循环，但是冲高1281急跌1276，最终日线还是收阴。

周二大宗商品集体坐上“过山车”，金银双双收跌，油价飙升至六个月高位；一夜之间，税改计划再生变节，美联储主席鹰派人选再“上位”，API数据暗示今晚EIA恐生意外！布油收涨逾2%，刷新一个月高位，美油创六个月高位。





今日黄金行情我们重点关注和思考1278-1279附近压力，这个位置的关键性和昨日的1283-1284压力类似。

1.昨日亚欧盘多次冲高未破1283，延续了四小时下降通道走势，欧美盘持续刷新低点。受消息影响，凌晨重演了周一的行情，但是冲高急跌最终还是收阴。

2.1279-1278压力今日重点关注，四小时下降通道线压力，日线5日均线压力位，这个地方守住亚欧盘不破，那么今日将继续震荡回落刷新低点，下方关注1268-1263位置。

故我们今日亚盘重点关注1278-1279压力能否突破，不破的话欧美盘继续做空破1282止损，去看1272-1268-1263，如果行情跌破1272反弹我们同样可以跟空去看1268-1263

亚欧盘如果震荡反弹，意外突破1278-1280，那么我们思考四小时1287-1273的近期区间整理思路

原油如我们昨日提到的整体近期偏多，关注51.8-51.6区域做多，亚盘回撤51.6反弹52.4，美盘急跌51.8再度反弹52.6 今日继续关注52附近支撑，上方看52.8-53压力



