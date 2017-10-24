小狼夏喜俊：黄金亚盘能否破1284，今日操作关键

上天不止眷顾努力的年轻人，还会带走他们。尤其是那些拿命换钱的年轻人，换着换着，可能就死了。鸡汤给你说了一百遍，什么不要熬夜，不要乱吃东西，都是假的，没用。生过一场病，你就懂了。从这个角度说，“疾病”是最好的鸡汤，“死亡焦虑”才是最好的鸡血。

近期黄金行情，反复厉害，缺乏明显的趋势强弱节奏，最大的特点就是不延续：

前面1260的企稳结束了运行一个半月的接近100美金的空头趋势行情，借助非农展开连阳上攻，持续六连阳。但是上周一开盘不断刷新高点之后午夜暴跌，当然符合我们提到的碎阳之后放量，放量拉高之后第二个交易日往往不延续的走法。但是周二的极弱单边，周三的震荡回落却顺延了周一的弱势。周四虚破探底之后V型反转中阳反弹，周五继续杀跌吞没周四涨幅。昨日行情开盘小幅低开，美元持续强势拉高的情况下，黄金一直表现很弱，低位整理受压1277-1278，欧美盘不断刷新低点，但是幅度不大。尾盘我们提到四小时65日趋势线和价格背离太远，下跌幅度有限。我们1276的空单1272-1273及时把握了利润。

面对这种急跌急涨，强弱快速转换，连阳之后连阴的变盘行情思路上调调整和跟进或许有些麻烦。比如上周连阴实在前面持续连阳之后出现，强弱的跟进思路要快速转变。





今日的黄金行情我们说几点：

隔夜凌晨之后强势拉高，四小时低位阳线吞没外加形态持平，那么到底是今日先震荡反弹测试1288-1290走四小时的区间整理，还是防止和上周四一样凌晨拉高一样不延续，次日周五高位整理之后暴跌。

1.美元昨日冲高回落，日线还是一个反复行情。短线先看回落，今日关注93.5附近支撑。

2.黄金四小时强阳拉高，形态持平，预计短线先围绕1290-1275区间整理。而且目前看起来小时线和四小时形态稍微偏强，所以我个人比较看好先震荡反弹去1288-1290。

具体我们看亚欧盘能否有效上破1283-1285压力，如果突破那么今日先看震荡反弹1288-1290 遇阻之后再回撤，也就是冲高回落区间整理思路

而如果亚欧盘持续整理一直徘徊在1282-1283不破新高，那么防止行情不延续，再和上周一样阴阳交替，我们就需要调仓出多反手空

原油阴阳交替高位整理，昨日52.3-51.7小区间整理，那么今日继续锁定51.8-51.6区间做多，看52.5-52.8压力



