小狼夏喜俊：黄金早盘急跌不追空，反弹1278再考虑

忙的时候虽然累，但是忙完了会特别畅快舒服，闲的时候虽然爽，但是闲的时间长了心就慌了，你迷茫的原因往往只有一个，那就是在本该拼命去努力的年纪，想得太多，做得太少。新的一周，我们又要继续加油了。

我们先对近两周行情做个回顾：

日线1260企稳碎阳连续上攻，6连阳之后上周一高位反复整理午夜暴跌，周二延续单边极弱回落，周三亚盘反弹不破隔夜1289-1290压力再度震荡回落，日线3连阴，而后周四亚盘小幅破低之后震荡反弹收阳，周五承压夜间1290-1291高点再度早盘急跌，欧盘整理美盘继续刷新低点收回周四的涨幅。上周4阴1阳。

面对这种急跌急涨，强弱快速转换，连阳之后连阴的变盘行情思路上调调整和跟进或许有些麻烦。比如上周连阴实在前面持续连阳之后出现，强弱的跟进思路要快速转变。而周四的反弹阳线实则是1306弱势之下调整，随后周五再度不延续大阴回落。周一今日开盘下破上周1276低点，那么本周预计延续上周弱势可能性较大，我们关注1278-1282压力，下方1268-1260支撑。





今日的黄金我们从几个方面思考：

1.美元近期的持续强势一定程度上还是打压金银，周线连续6个交易日五阳一阴，尽管日线级别走的反复，但是美元中期的强势也决定了短期金银难有大的反弹。

2.黄金日线图跌破上周1276-1277低点，短线明显偏弱。延续1306的高位顶部震荡回落，四小时三角整理下破，那么我们先考虑顶底转化的1278-1282的压力。而下方考虑1268-1260的支撑。

3.早盘开盘小幅低开，整体偏弱但是不追空，反弹在做跟进。我们今日关注1278-1280的反弹压力，下方注意1268的支撑。

故我们参考黄金反弹1277-1278做空，止损1283，目标1270-1268

原油周五变盘V型反转，近期上方52.4-52.8压力依然是重点，多头趋势想要有大的幅度和表现必须突破52.8，今日继续关注52.5-51.8的区间整理



