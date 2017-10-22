小狼夏喜俊：黄金下周是否1302-1280继续洗盘？

先看近两周 黄金 的形态和结构，我们带着问题去思考下周行情，以及如何应对这种洗盘整理反复的行情。

日线1260企稳碎阳连续上攻，6连阳之后上周一高位反复整理午夜暴跌，周二延续单边极弱回落，周三亚盘反弹不破隔夜1289-1290压力再度震荡回落，日线3连阴，而后周四亚盘小幅破低之后震荡反弹收阳，周五承压夜间1290-1291高点再度早盘急跌，欧盘整理美盘继续刷新低点收回周四的涨幅。上周4阴1阳。

面对这种急跌急涨，强弱快速转换，多空不延续的行情，下周是否会继续洗盘整理，又将延续怎么的走法节奏，那么我们要注意哪些地方，应该是我们下周行情思考的关键。





1.美元近期的强势表现也在一定程度的打压金银。周线美元四连阳之后一根停顿阴线，黄借助美元的弱势展开了日线6连阳反弹，但是上周美元周线继续转阳，黄金转大阴。但是从日线来看美元，同样反复，Macd粘合，阴阳反复不延续。所以参考这个我们预期黄金近期继续反复洗盘大概率。

2.从黄金本身的技术面，我们思考的中期方向无法就是1260的企稳多头结束了1357-1260的空头行情，但是这个反弹多头能够走多远，幅度有多大是个问题？上周变盘之后，是否会展开新的空头，或者去破1260低点呢？

其实我个人比较偏向洗盘整理思路，也就是行情既非弱势空头也非多头，或者说目前根本没有趋势，就如同我们没办法用强势趋势去解读上周四的强阳拉高一样，同样无法解读周五的杀跌。

3.如果洗盘，我们目前唯一的形态预判就是三角整理，下周关注1280-1278支撑，上方1300-1302压力，预计幅度会比这个周要小。

洗盘整理行情本身最大特点不延续，强弱不定，不适合追单，K线大阳大阴无意义，均线无参考价值，关键位置的突破往往是虚破，节奏慢幅度小。所以我们近期稳健不追单，不能按照趋势的思路去操作行情

下周初重点看1280-1278支撑，守住不破看1278-1302的三角整理洗盘行情，先看震荡反弹，而后再遇阻回落，详细大家关注我们每天分析和视频讲解



