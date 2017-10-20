小狼夏喜俊：黄金三角整理洗盘，今日1287关键点

周四市场消息密集引发行情剧烈波动：昨日名副其实的“超级日”：新西兰反对党时隔九年再度逆袭令纽元暴跌，九年之后新西兰工党强势逆袭 纽元暴跌刷新近5个月低位；西班牙局势一触即发，加泰罗尼亚将宣布开始独立。受西班牙局势影响，全球避险情绪再度升温， 现货黄金 升破1285美元/盎司；欧元兑美元短线下挫近30点至日低1.17615，但随后收复全部失地转而上扬；欧洲股市集体下跌，其中西班牙股市盘中跌幅超1%，之后跌幅也略有收窄。“特耶会”前夕冒出一批人准备联名上书反对耶伦连任……

反转再反转，本周黄金行情又成一大亮点。

前面1260企稳反弹结束1357到1260的接近100美金五个周的空头行情转而企稳走强，碎阳连续上攻，周五放量中阳拉高。周一高位整理之后午夜暴跌收阴，周二顺延极弱单边空头展开，周三反弹受阻继续弱势震荡回落，周四昨日亚盘虚破探底回升企稳再度转阳强势突破拉高。那么目前来看前面有6连阳的强势多头局面，先有3连阴的弱势杀跌，所以中期的强弱结构不明朗，行情就是一个反复洗盘整理。

那么我们再回顾下洗盘整理行情的特点：整理行情分为无趋势的区间整理以及趋势中途的停顿修复。常见的整理有箱体整理，三角整理。整理行情自身特点：

1.缺乏延续性，强弱不延续是最大特点，区间内反复运行。

2.K线的连阴连阳，大阳大阴失去意义，行情就是在区间内简单粗暴的重复，重复到你不敢相信的时候依然还在重复。

3.关键位置的突破往往是虚破，也就是区间并不完全规则，常常见到破关键位置不延续的情况。

4.幅度相对较小，节奏慢。有些时候一个节奏运行1-2天。





今日行情我们思考的最大问题，就是三连阴之后昨日转阳强势拉高，今日到底是继续顺延强势走高，还是调头再度回落收阴的问题？？？

我们来看下，目前行情中期多空趋势不明朗，短线陷入三角整理，前面一波1313-1316双头的震荡回落趋势到1260，而后1260企稳碎阳连续上攻到1306，遇阻回落再度连阴杀跌到1277附近。总结两点：1.短期多空结构不明，中期陷入三角整理反复洗盘行情，暂时锁定上方的三角结构。2.我们发现形态上都是要么连阳上攻，要么连阴下跌的次级结构，这个需要注意。

后面预期还会反复洗盘整理一段，不排除1-2周，我们关注1303-1282，1300-1290后面区间会越来越小，幅度越来越小而后等待突破

日内短线重点看下1288-1287的支撑情况，守住延续收阳偏强大概率，然后去看1297-1303的压力

而如果跌破1287要防止昨日的强势还是不延续，继续回落收阴去测试1283-1280附近

原油高位整理之后昨日如期杀跌，那么预期今日继续保持偏弱整理思路，关注51.7附近压力，下方51附近支撑跌破放量



