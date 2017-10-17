小狼夏喜俊：黄金多头停顿陷入洗盘，大家准备好

近期的行情结构完全在我们的预判之中，所以连续6个多周我们给出了55单获利45单，收获满满。

1.1357的空头顶部符合我们的预判，我们细分为空头萌芽阶段，展开式，衰竭式，激进与稳健看空做空交替，接近100美金的空头行情完全抓完。

2.借助非农1260的探底回升，V型反转。我们快速提到1260短期做底可能性较大。

因为年内主节奏还是震荡偏多，前面1180 1195 1214 1205的探底反弹都是快速结束了空头，而且回落幅度60-80美金之间，年内主多之下空头难有大作为。其次日线看涨吞没信号，短周期企稳反弹带动行情不断反弹。形态上和前面类似，碎阳连续上攻。所以上周我们一路看多做多，1280，1285多，1288多，1289多，1292多，1294多，1296多而且提到1302必到，短线波段都有。

3.预判了周五的碎阳之后放量中阳拉高，同时周评思路中我们也果断指出，周一开盘不要去激进追多。不要做后知后觉的跟随者，防止行情放量之后杀跌洗盘整理，昨日博文和视频讲解又明确给出1304-1305做空，隔夜最低1290。

不要做后知后觉的跟随者，跟着行情跑，只有挨打的份。要提前预判和规划行情，细分行情结构，深谙行情运行特点，才能知己知彼百战不殆，克敌制胜。那么我再给大家一个预判：未来1-2周，1260的反弹多头中期看涨不变，短期暂时停顿陷入洗盘整理阶段，预计1306-1312上分关键压力，下方1290-1289关键支撑区间反复。





首先给大家讲下洗盘整理行情的特点和需要注意事项：

1.趋势行情运行到一定阶段，都会陷入停顿修复，洗盘整理，蓄积动能为后市二次冲高做准备。所以这是一个必备的过程，那么我们要明白，整体中期看多，主多依然是主思路。

2.无论是阴阳交替反复，还是三角整理，还是箱体区间整理。都要注意，整理行情不延续，不要去追单。我们反而要锁定区间，拉高了要去做空，探底了要去做多。

3.还有一个问题要思考，1260的多头企稳反弹到1306有没有结束的可能。首先我认为隔夜的杀跌符合我们的预判，短期或陷入1-2周的洗盘整理。预期区间1290-1288下方关键支撑，上方1306-1312关键压力。暂时还不考虑变盘，除非行情跌破1285-1283位置。

那么日内操作杀跌之后未必延续，短期洗盘整理不追单，整体中期看多是主节奏也是大环境 所以防止今日震荡反弹收阳 1293-1292附近做多，止损1288，目标1300-1303

原油整体偏强，今日关注52.4-51.6的区间整理，亚欧盘不破51.6-51.5继续做多



