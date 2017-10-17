战狼论金：10.17早评黄金原油分析走势操作策略及黄金解套

金价周一（10月16日）遭遇获利了结由升转跌，盘中一度升穿1,300美元关口至三周高位，因伊朗和朝鲜的紧张局势持续且近期美国经济数据疲弱。

——黄金行情解析及操作策略，战狼论金——

4小时线上黄金依附布林带上轨运行展开一路慢涨走势，布林带开口向上运行，各周期均线呈多头排列，目前虽然黄金已经成功站上1300，但是此位置已由压力位转换为支撑位，V/伈91此37位37位341置的得失情况投资者依然要重点关注，MACD指标红色能量逐步缩量运行，快慢线运行在0轴上方；驭金于世黄金综合分析，目前黄金趋势依旧是一个多头。

黄金操作策略：

1、目前黄金回撤1290美元一线进场多单，严格带好止损4美元，目标1298一线；

2、金价并未能从先站上1300美元一线建议空单进场，严格带好止损4美元，目标1290一线，破位继续持有；

OPEC秘书长巴尔金都（Mohammad Barkindo）周日（10月15日）在科威特表示，截至2022年底，全球原油需求将平均增长120万桶/日，在2035-2040年期间放缓至30万桶/日。巴尔金都的讲话是对将于11月7日公布的OPEC今年《世界石油展望》的预告。

周一早间原油直接走高，简略的观察了一下消息面，可能是有关地缘政治的消息助攻而上涨。库尔德独立事件引发的问题影响持续的扩大，伊拉克持续的军事进洞进一步推动油价走高。特朗普想要再次制裁伊朗，全球股市表现出多头格局，原油多头也总能在关键的时候力挽狂澜。周线以大阳线报收，日线级别自触及42一线后，行情整体处于上涨的趋势中，以42为一浪的开端，本次冲高52.8回测49为四浪的结尾，那么以49一线企稳拉升为五浪运行，行情将会展开大级别的拉升，上周行情回踩49刚好是波段47-52.8回落的61.8的位置，日线回踩MA60均线，STO金叉运行，同步共振形成看涨的格局，上周五站稳日线布林带中轨，短线将会支撑行情进一步走高，四小时线在布林带中轨下方运行，近期继续维持低多高空思路。战狼论金综合来看，建议重点关注上方52.3一线阻力，下方关注51.3-51.5一线支撑，早盘操作上战狼论金建议回踩做多为主。

原油早间操作建议：

策略一：52.3-52美元一线做空，止损0.4个点，目标51.5-51.3.

策略二：51.3-51.5一线做多，止损0.4个点，目标52.

黄金多单解套：

1295-1289附近空单被套的，若今日回调1290附近建议小损离场，同时可以顺势布局多单。最好是在回调过程中逐渐先减仓，因为上涨趋势中，回调的深度是不能百分百确认的，咱们没必要去依靠运气，所以要考虑未能突破阻力位的可能，把亏损减到最小。我们常常强调，交易一定要轻仓顺势，交易的时候根据帐户资金量建仓，一般原则是仓位不超过资金量的三分之一，严禁重仓,也严禁逆市做单（仓位重的情况下发生了亏损，损失的金额会加大，对心理承受能力加大，不利于做出正确判断），除了对行情准备的把握之外，不要企图去做逆市的单子。