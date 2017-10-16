小狼夏喜俊：黄金早盘1304直接空，碎阳放量要修复

你可能在不懂金融体系的情况下，变得很有钱；但是如果你已经很有钱了，还不懂金融，你的钱就会离开你。 ———诺贝尔经济学得主 罗伯特·默顿

不谋万世者不足谋一时；不谋全局者不足谋一域；不谋全局者不足以谋天下。没有前瞻的行情预判和清晰的思路，跟着行情跑，偶尔的正确不过是运气罢了。而我们步步为赢，思路清晰，执行果断才能连赢不断。

自信源自实力，不要做后知后觉的跟随者。

前面1357的顶部我们准确预判，一周一个目标位1315 1286 1276周评思路中提到的目标位都是完全兑现的。而且空头的几个阶段划分我们胸有成竹，多空交替阴阳整理，激进跟空，放缓一张一弛把握的非常好。连续5个周给出52单获利44单，止损8单。上周我们周评又提到1260做底大概率，看震荡反弹。一路看多做多，1280多，1285多，1288多，1289多，1292多，1294多，1296多而且提到1302必到，大家可以去翻上周每天博文分析思路，很多都是博客题目直接给出，就是这么坚定和果断。

上周行情也极为有特点，如我们提到的1260短线做底震荡反弹的主节奏之下，行情再度重演了年内前面几次1180 1195 1214 1205的探底回升形态，直接结束前面弱势节奏转而连阳上攻的反弹行情。日线五连阳，但是周一周二都是早盘放量拉高，欧美盘整理偏强，而周三周四亚欧盘拉高之后，美盘都出现了较大幅度的回撤修正，午夜在反弹收阳，周五洗盘之后尾盘破高到1302我们反复提到的位置。那么这波多头去看1334-1350没问题，2017年的收官我们看日线90-100美金的大宽幅整理。





那么今日的行情非常关键，决定了本周行情到底是延续上周走极强多头展开，还是多头停顿修复洗盘整理，我们从几个方面思考：

1.先说两个技术要点：A.碎阳慢涨不是弱势，不是上涨无力，而是极强势的表现，同时防止碎阳之后有放量大阳拉高的动作。B.碎阳之后放量大阳拉高，但是这根大阳线的第二日是否延续问题？过往历史形态表明，碎阳慢涨放量阳线之后往往洗盘杀跌之后再涨可能性较大。

2.心理心态思考：上周我们提前预判1260底部，主多之下一路短线多，波段多1280多，1285多，1288多，1289多，1292多，1294多，1296多。如果你错过了多头的连阳开启，如果你套空了，如果你没踏上节奏，我相信周五的强势收盘让你懊恼不已，下决心周一开盘大胆干多，本周疯狂激进多。

但是我认为没有任何一波趋势行情是一蹴而就的，一定要有建拉洗离几个阶段，也就是我们经常说的萌芽开启式，展开式，衰竭式。那么1260的企稳和前面几次一样，碎阳上攻，我相信多头停顿修复，洗盘整理，要么箱体窄幅高位横盘，要么阴阳交替，三角整理震荡上行的过程也会重演。

所以执行我们周评思路，早盘不要追多 1304直接空，止损1308，看1297-1296

欧美盘守住1295再多，回看1302-1304 注意本周大概率走1295-1290 上方1308-1301的区间反复洗盘整理行情

原油看多做多不变，今日关注51.7-51.5区域支撑做多，目标本周看52.8-53.7压力



