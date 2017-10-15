小狼夏喜俊：周一开盘不要追多，急跌洗盘再涨

开篇我要先给大家分享一个技术要点：

1.碎阳慢涨不是弱势，不是上涨无力，而是极强势的表现，同时防止碎阳之后有放量大阳拉高的动作。

上周五我们就给大家提到了，日线五连碎阳防止突破1296-1295大阳拉高，晚盘果真如我们预期直至晚间收盘还在不断上涨，收盘1304。

2.第二个就是要给大家分享的，两个点，决定下周行情的操作主节奏。

碎阳之后放量大阳拉高，但是这根大阳线的第二日是否延续问题？过往历史形态表明，碎阳慢涨放量阳线之后往往洗盘杀跌之后再涨可能性较大。

1260的底部我们上周周评直接确认，同时指出当周看震荡上行，行情完全如我们预期。那么这波多头去看1334-1350没问题，2017年的收官我们看日线90-100美金的大宽幅整理。但是要注意，没有任何一波趋势是一蹴而就，而且这次的企稳我们反复类比前面1180 1195 1214 1205的形态，企稳之后直接反转连阳上攻形态。





不要做后知后觉的人。

上周我们周评预判1260底部，一路看多做多，1280多，1285多，1288多，1289多，1292多，1294多，1296多而且提到1302必到，大家可以去翻上周每天博文分析思路。行情五连碎阳之后放量拉高。如果你错过了多头的连阳开启，如果你套空了，如果你没踏上节奏，我相信周五的强势收盘让你懊恼不已，下定决心周一开盘大胆干多，下周疯狂激进多。

但是我要说几句：

1.碎阳慢涨之后的放量拉高第二日是否延续强势，还是杀跌洗盘之后再涨？

2.目前1260底部确认，中期肯定这波去1334-1350没问题。但是多头趋势也不可能一蹴而就，开始的连阳上攻走完，会不会和前面一次一样走1-2周的洗盘，区间整理反复呢？

3.一般趋势行情，周五涨至收盘看似很强，周一开盘小幅冲高之后未必延续，弱势空头行情一样跌至周五收盘还在跌，看似很弱，周一开盘小幅走低之后往往反弹。

那么下周我们的行情主节奏思路就出来了，整体主多不变，任何回撤都是做多机会，小回撤小多大回撤大多，但是要注意二点。一，防止周五拉阳之后周一开盘小幅冲高之后杀跌洗盘回撤修复。二，防止多头进入停顿修复，箱体或者三角整理，或者阴阳交替洗盘之后再涨。如果下周没有我们预判的周一洗盘杀跌，也没有多头停顿修复，那么保持激进看多。而如果出现了我提到的形态和走法，下周主多之下准备做洗盘行情，不可太激进。



