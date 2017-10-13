小狼夏喜俊：黄金5碎阳后放量or回调，这是个问题

萧伯纳说过：自我控制是最强者的本能。无论是学业、职场，还是个人生活，自律都是获得成功的最重要的因素。那些不放任、不沉沦，拥有强悍自我主宰能力的人们，一定都有铁一般的自律精神。

不谋万世者不足谋一时；不谋全局者不足谋一域；不谋全局者不足以谋天下。没有前瞻的行情预判和清晰的思路，跟着行情跑，偶尔的正确不过是运气罢了。而我们步步为赢，思路清晰，执行果断才能连赢不断。

自信源自实力。

前面1357的顶部我们准确预判，一周一个目标位1315 1286 1276周评思路中提到的目标位都是完全兑现的。而且空头的几个阶段划分我们胸有成竹，多空交替阴阳整理，激进跟空，放缓一张一弛把握的非常好。连续5个周给出52单获利44单，止损8单。

本周我们周评又提到1260做底大概率，看震荡反弹。给出了7单黄金，昨日误扫1单最低点。很多时候我们博文题目直接给出单子和思路，前面1285多，1288多，1289多昨日1292多都是博客题目直接给出，就是这么坚定和果断。

本周行情也极为有特点，如我们提到的1260短线做底震荡反弹的主节奏之下，行情再度重演了年内前面几次1180 1195 1214 1205的探底回升形态，直接结束前面弱势节奏转而连阳上攻的反弹行情。日线五连阳，但是周一周二都是早盘放量拉高，欧美盘整理偏强，而周三周四亚欧盘拉高之后，美盘都出现了较大幅度的回撤修正，午夜在反弹收阳。





那么今日行情的操作问题来了，本周最后一个交易日：

1.日线五连阳整体强势明显，尽管周三周四美盘都出现了回撤，但是也可以看到整体强势之下回撤幅度有限而且快速的反弹收回。所以日线短线依然偏强，而且我们都知道碎阳之后往往有放量大阳线拉高出现。

2.短周期小时线回调，四小时高位整理阴线数量增加，明显的短周期多头力度放缓，存在回调风险。

行情到底是五连碎阳之后出现放量大阳线拉高行情，还是短线回撤多头放缓信号带动行情进一步回落修正，是今日行情的思考的重点和操作主思路

重点关注1295-1296压力，突破延续放量拉高，看多跟多操作

下方1291-1288核心支撑，不破整体偏强不会有太大回撤，而如果跌破就要看较大力度回撤 操作上今日行情存在分歧，不能像前面几日那样做多过于激进，今日亚盘观察，欧美盘寻找机会

原油大起大落行情，偏强整理 今日继续关注50.2-51.2的区间整理思路



