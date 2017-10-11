小狼夏喜俊：黄金现价1289直接多，今日看1302

重大波段操作机会和后市主思路：

1260底部确立，结束1357的空头行情。那么波段多单注意布局，前期有低位多单1272 1280，1285的多单以及租日晚盘1288多单获利之后，想拿波段的都可以尝试不要平仓完。波段目标1313-1334-1350附近。

《读书的意义》不读书的人，看到的只是别人画给他的美好世界；读了书之后，你认识了黑暗和丑陋；只有读了更多的书之后，你就站在了巨人的肩膀上，看到了希望和光明。

周评中我们提到1260做底，后面看震荡反弹，那么我们结合目前走势再谈下中期看法：

1357的顶部回落结束前面2个月150美金的多头趋势，转而陷入空头回调，但是年内比较震荡多头式主节奏，所以我们反复提到这波空头跌幅有限。上周行情空头末端，又逢国庆中秋假期，行情波幅并不大，全周波幅22美金，而且非农当晚就波幅就有16美金。周一延续弱势整理午夜回落收小阴，周二窄幅整理反弹小阳，周三冲高不破再回落，周四双阳反弹之后再转阴，周五非农过山车探底V型反转。 连续5个周，我们给出了将近49单，止损8单，获利41单，收获满满，获利颇丰。

上周五V型反转探底回升之后，日线低位看涨吞没之后持续三连阳。走法上有几个点，第一和前面年内四次探底回升1180 1195 1214 1205都是企稳之后直接结束前面空头转而连阳上攻；我们看周一的行情亚盘直接拉高10美金，而后欧美盘1284-1280窄幅区间整理，昨日同样早盘1282-1287拉高之后欧美盘震荡反弹。我们周一1284-1280区间多空跑短线，昨日亚盘1285多到1292，晚盘1288多到1293波幅都抓到了。

目前来看短周期的反弹带动行情碎阳逼空上行，日线连阳，均线发散交叉发散向上，1260做底企稳大概率，那么后市将依次去测试1313-1334-1350。

今日的行情操作我们只说两点：

1.强势多头，日线周五探底回升V型反转，1260做底大概率，其次短周期反弹信号明显。所以跟随趋势操作，空单不考虑，主多操作，破位多，回撤多。重点说一个形态，年内几次的上攻，前面1180 1195 1214 1205以及本次的1260我们发现有一个共同特点，要么不企稳，要么企稳强阳上攻不回撤。所以跟多要激进，周一周二的早盘都是快速的拉高，防止今日亚盘形态循环直接拉高。

2.日线三连阳均线金叉发散向上强势结构，短周期四小时持续连阳多头完好，昨日晚盘冲高连阴回落修正但是价格在10日均线之上，所以看多不变。

故早盘1289直接多，止损1284，今日只要亚欧盘不跌破1287-1285，我们都是看多做多的思路，目标去看1298-1302

亚盘如果直接突破1294-1295我们可以直接跟多去看1300-1302



