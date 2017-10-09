小狼夏喜俊：黄金今日1271-1282区间偏强整理

其实你总要相信，无论你再好，也有人不理解你，讨厌你，故意针对你。

不要因为别人的闲言碎语，就乱了阵脚，失了分寸，扰了心智，毕竟生活是你自己在过，你生活的全部意义不是为了让别人开心满意，而是负责让自己活得舒坦自在，所以你没必要耗损心力去跟负能量的人较真儿。

不谋万世者不足谋一时；不谋全局者不足谋一域；不谋全局者不足以谋天下。没有前瞻的行情预判和清晰的思路，跟着行情跑，偶尔的正确不过是运气罢了。而我们步步为赢，思路清晰，执行果断才能连赢不断。

我们先对上周黄金行情做个回顾：

1357的顶部回落结束前面2个月150美金的多头趋势，转而陷入空头回调，但是年内比较震荡多头式主节奏，所以我们反复提到这波空头跌幅有限。第一周高位阴阳交替整理，空头开启萌芽阶段；第二周空头放量下跌阶段，3阴2阳震荡回落；第三周周初借助消息反弹无果再度回归空头；上周第四周我们周初就提到，当周主思路1278-1276关键支撑跌破，那么日线空头无明显底部反转信号之前保持弱势空头思路，但是考虑到幅度有限防止随时企稳反弹。

行情空头末端，又逢国庆中秋假期，行情波幅并不大，全周波幅22美金，而且非农当晚就波幅就有16美金。周一延续弱势整理午夜回落收小阴，周二窄幅整理反弹小阳，周三冲高不破再回落，周四双阳反弹之后再转阴，周五非农过山车探底V型反转。

连续5个周，我们给出了将近45单，止损8单，获利37单，收获满满，获利颇丰。





今日黄金行情我们从几个方面进行思考：

1.前面1205的多头趋势，年内第四次多头上攻2个月涨幅150美金，1357本轮的空头行情截止目前5个周跌幅接近100美金。我们一直反复强调，年内主多趋势震荡反弹，所以回撤幅度不会太大，1278-1276 1268 1252关键支撑都要防止随时反弹企稳。中期，2017年的收尾我预计日线1350-1260大区间整理大概率。

2.短周期，上周五V型反转探底回升，日线看涨吞没，小时线和四小时企稳反弹信号。而上方压力重重，虽然1282-1289突破之前我们不能直接确立底部形成，但是短线也难再去破1260低点了。

故日内行情我们认为是周五V型反转，探底回升行情的修复，关注1271-1282的区间偏强整理思路，操作上保持区间操作

亚欧盘回撤1272-1271做多，止损1267，目标去看1277-1282

欧美盘冲击1282-1283看遇阻情况考虑是否有短空机会

原油短线偏空明显，今日关注49.8-49.9做空，止损50.3，目标49-48.8



