小狼夏喜俊：黄金1260底部形成，下周震荡反弹

我们先对上周黄金行情做个回顾：

1357的顶部回落结束前面2个月150美金的多头趋势，转而陷入空头回调，但是年内比较震荡多头式主节奏，所以我们反复提到这波空头跌幅有限。第一周高位阴阳交替整理，空头开启萌芽阶段；第二周空头放量下跌阶段，3阴2阳震荡回落；第三周周初借助消息反弹无果再度回归空头；上周第四周我们周初就提到，当周主思路1278-1276关键支撑跌破，那么日线空头无明显底部反转信号之前保持弱势空头思路，但是考虑到幅度有限防止随时企稳反弹。

行情空头末端，又逢国庆中秋假期，行情波幅并不大，全周波幅22美金，而且非农当晚就波幅就有16美金。周一延续弱势整理午夜回落收小阴，周二窄幅整理反弹小阳，周三冲高不破再回落，周四双阳反弹之后再转阴，周五非农过山车探底V型反转。





北京时间周五（10月6日）20:30公布的美国9月季调后非农就业人数减少3.3万，自2010年10月以来首次出现负增长，预期为增加9万，前值为增加15.6万。不过，这份非农报告爆出两大惊喜：美国9月失业率录得4.2%，为2000年12月以来新低，低于预期和前值的4.4%；数据出来之后，金银反复拉锯之后震荡回落刷新低点，黄金到1260附近，但是非农后朝鲜消息搅局 金银走出V型反转，俄罗斯国会议员警告朝鲜或在近期试射远程导弹，金银价格纷纷自两个月低位开始反攻，黄金自最低1260一带最高涨至1275上方，白银亦自16.31美元/盎司急升近0.5美元回弹近3%。

从目前的走势来看，1260做底可能性非常大，前面反复我们就提到过这轮空头下跌幅度有限，1276 1268 1252都是我们需要重点关注的位置

日线空头放缓，周五V型反转低位看涨吞没阳线，短周期小时线四小时明显反弹信号。那么下周我们重点先看1282-1283压力，突破去看1289-1291压力，这个位置一旦突破底部可以确立，展开日线1260-1350的大宽幅整理行情，我们就调整思路主多整理思路操作

周一开盘预计会进一步上攻，重点看1282-1283压力，下方1272-1270支撑

原油周线大宽幅整理，日线高位整理之后短线迎来回调，上周五连阴之后周四反弹阳周五继续杀跌大阴，保持看空做空思路不变，下周看48.5-47



