小狼夏喜俊：黄金1269直接空，非农放量看1252

周四行情亚欧盘围绕我们提到的1278-1272的区间窄幅整理，凌晨之后放量下破单边回落，下破本周1268低点，那么对周内和昨日的行情我们要做个回顾总结。

1.从周初下破上周我们提到的1278-1276关键支撑，就决定了本轮1357的空头行情没有走完，也就是本周行情的主节奏依然是主空之下的弱势整理行情。

2.周一整理，晚间反弹1277之后午夜再度回落下破收阴。周二窄幅3-4美金小阳反弹，周三延续走强，但是冲高回落收取上影线较长的纺锤阳，周四昨日窄幅整理之后凌晨再度放量单边下跌，日线双阳之后回归收阴，而且行情重新受压5日均线之下。

昨日我们本身预计行情波幅不大，1278-1272区间整理，所以亚盘观察欧盘反弹1278-1279参与空单，晚盘1273-1272参与多单反弹到了1276凌晨之后再度回落。我们也给大家反复解读过，整体日线空头结构保持完好，并未企稳或者明显底部反转信号。周二周三的反弹源于短周期小时线和四小时的企稳反弹。刚好从目前的形态来看，1357做顶空头回落下来，日线最多双阳调整，并未出现三连阳形态，昨日本周周二周三反弹昨日再度回落收阴，也表明行情再度回归弱势空头之中。





今日非农行情，我们做几点预判：

目前来看我认为这次非农行情比较清晰和明朗，因为技术面和消息面保持一致，那么行情借助消息面放量的可能性较大。

1.美元日线多头，延续上次91企稳反弹，周线四连阳，短期表现都非常强劲。从某种程度上也打压金银难有大的反弹。同时美元近期的持续强劲，也为12月份加息留足了空间。

2.黄金技术面回归空头，短周期的反弹企稳信号调整结束。日线双阳反弹昨日再度收阴回落，5 10日均线发散向下，行情空头结构明显。而且隔夜下破本周低点。

3.本周ADP，失业金数据都是利空的，预计此次非农数据利空大概率。

所以今晚的非农行情，我预计消息面助推技术面放量下跌，将测试前期1254-1252关键支撑 那么操作上亚盘目前1269直接空，破1273上方止损，目标1262-1258 晚间非农前只要没有突破1272-1273继续做空，或者数据出来如期利空我们继续跟进加仓空，直接去看1254-1252

原油五连阴之后短线四小时企稳反弹，昨日中阳拉高，那么短线关注51.2-50.4的区间整理行情



