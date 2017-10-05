小狼夏喜俊：黄金今日1278-1270区间做整理

周三行情我们还是有几点要回顾：

1.早盘我们结合大周期的预判，提到日线空头不变，但是短周期小时线和四小时企稳反弹信号明显，所以日内先看反弹调整。重点看1277-1278压力，一旦突破加大反弹。

行情也的确如我们预期的，亚欧盘震荡反弹，我们1272多单完美抓获最低点。美盘前冲高1282遇阻回落，晚间借助ADP利空回落，行情冲高回落，上破无效。

2.我们一直提到，日线的空头格局完好，近期并无明显反转或者做底企稳信号。所以我们提到昨日要防止上周四周五形态重演。

上周四探底1278-1277关键支撑有所反弹，周五多次冲高1290-1292没破回落收阴。周二同样窄幅整理小阳反弹，昨日亚欧盘震荡反弹，美盘冲高回落。

昨日早盘1272多单，到位1278-1282 晚盘回落我们1277在接多，但是ADP利空，行情冲高回落，跌破关键支撑，所以后面我们1276果断离场。





国内市场国庆中秋假期休市，加上本周非农周。

周一延续弱势小阴回落，周二窄幅整理小阳反弹，周三冲高回落未能有效突破关键支撑走强。目前日线依然保持空头，四小时短线还是反弹信号，但是力度不够了。明天非农，所以我们预计今日波幅不大，走整理区间的可能性较大。

大区间1282-1268，小区间1278-1270

亚盘观察，欧美盘参考区间多空操作利润中间看



