小狼夏喜俊：黄金现价1272做多，看1277突破情况

今日的行情结构和思路比较简单，我们就直接说：

1.大结构，上周我们提到此轮1357的空头并不看好有太大的幅度，因为年内整体走的是震荡反弹的多头结构。尽管反复但是整体偏多，所以展开大空头回落可能性不大。而且前面1264-1195，1295-1214，1296-1205，回撤幅度都不过是70-80美金。这次同样回撤幅度我们并不看好太深，但是1278-1276并未企稳。行情跌破本周测试了1268位置。

所以这周我们的主思路，日线空头不变，主空操作，但是依然要防止随时企稳反弹。

2.周一亚盘弱势，欧盘低位整理，美盘冲高午夜回落小阴线。周二昨日全天持续窄幅整理3-4美金波幅，日线小阳反弹，目前来看假期这几天行情波幅不大，而且走势比较慢。

3.形态结构上和上周四有点类似，周四测试1278-1276关键支撑企稳反弹，周五反复冲高1290-1292不破再回落。

今日同样短周期小时线和四小时出现企稳反弹信号，预计亚欧盘先走震荡反弹，我们重点看1277附近压力，如果突破展开较大幅度反弹行情。如果不破防止上周四周五形态循环，一阳格局之后再度收阴回落。

故我们今日早盘1272直接多，重点看1276-1277压力。欧美盘如果反复冲高不破考虑出多反手空，如果突破那么短线进一步去看1282-1284目标。





黄金日内操作思路就很明朗了。

亚盘1272先多看反弹，重点看1276-1277压力，如果突破看进一步加大反弹，近期可见1282-1285位置

如果亚盘反弹，欧美盘多次冲高不破1277，要防止日线还是一阳反弹格局，尾盘再度收阴回落（不过我个人认为上破可能性较大）

原油如我们提到的，回归周线大区间整理，日线短线调整，周一提到破51.2放量下跌反弹空，昨日50.8-51再空的思路，都到50附近，今日反弹继续空，多单不考虑



