小狼夏喜俊：黄金1284下看空做空，目标1270

国庆中秋假期祝大家玩的开心，每天我们依然会推送分析，喊单策略。

不谋万世者不足谋一时；不谋全局者不足谋一域；不谋全局者不足以谋天下。没有前瞻的行情预判和清晰的思路，跟着行情跑，偶尔的正确不过是运气罢了。而我们步步为赢，思路清晰，执行果断才能连赢不断。

上周行情我们还是做一个简单回顾：

连续4个周黄金我们36单获利30单，1357-1276的空头行情完全在我们的预判之中，无论力度，节奏，时间周期，结构还是位置的把握我们都非常不错。第一周高位阴阳交替整理反复，我们多空都做预判顶部但是并没有直接确认还是观察空头萌芽阶段趋势开启；第二周空头弱势展开，开盘低开低走我们一路看空做空甚至激进去跟空，把握趋势第二阶段展开式；上周一洗盘拉高，但是我们也并没有过快的反转改变思路，空头无明显底部信号之前保持日线空头不变，所以上周继续保持空头思路，一路看空做空。周四周五到达1278-1276我们近期反复提到的关键位置出空反手多同样有利润。

上周行情周一探底回升借助朝美紧张局势拉高，但是未破1313-1316我们提到的关键压力并未改变近期空头主节奏。而后周二周三持续收阴回落，周四触及关键支撑我们近期提到的1278-1276区域企稳反弹小阳调整，周五多次多次冲高未破1290-1292关键压力再度收阴回落。

短期日线空头结构未完结，形态依然保持空头完好。但是从大的结构上我们一直在思考如果1357的顶部回落和前面几次一样，调整幅度有限，不改年内整体偏多格局，那么后市是否会走日线1350-1270附近的大整理。所以本周行情无明显底部反转信号之前我们的主节奏，继续看空不变，但是不能去追空。





今日黄金行情操作思路：

周四小阳反弹调整，测试我们反复提到的的1278-1276关键支撑。但是周五多次冲高1290-1292压力没破再度收阴回落，那么也就是说周四的反弹小阳只是空头趋势中的反弹调整。

日线均线发散向下，空头排列，至少目前来看日线依然是空头结构。所以本周我们继续保持无明显底部反转信号或者企稳之前看空做空不变，只是不能过于激进，随时防止企稳。

短线日内关注1282-1284压力，日线守住此位看弱势做空不变，下方目标1272-1270

早盘开盘弱势下跌，延续周五尾盘弱势，但是靠近此位不建议追空，要么亚盘反弹调整我们做空，要么早盘直接跌破欧美盘反弹提前跟空

原油连续高位十字星之后周四冲高急跌，周五如我们预期的围绕51-51.8走区间整理，周线持平大整理，短线我们防止原油出现大回撤行情



