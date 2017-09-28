小狼夏喜俊：黄金现价1284空，1277出空反手多

别改天了，就今天吧；

别下次了，就这次吧；

别以后了，就现在吧。

我怕，改天是离别的开始，下次是机会的消失，以后再也没有以后。

不谋万世者不足谋一时；不谋全局者不足谋一域；不谋全局者不足以谋天下。没有前瞻的行情预判和清晰的思路，跟着行情跑，偶尔的正确不过是运气罢了。而我们步步为赢，思路清晰，执行果断才能连赢不断。

1.1357的顶部我们提前预判和提到，尽管开始没有直接确立，但是不断观察。提到1205到1357的多头趋势，运行2个月涨幅150美金短线有大的调整需求。所以第一周我们观察，阴阳交替洗盘整理，我们并没有激进去猜顶，多空都做行情全抓。

2.第二周也就是上周我们提到，空头萌芽确立阴阳交替洗盘之后看弱势放量，周评提到的1286上周完美兑现。

3.本周定位弱势延续，空头相对末端，因为后市不看好下方空间太大，所以周评思路偏弱空头注意1276支撑能否企稳。一路做空又是抓获利润。

连续4个周，我们给出了将近30单，止损4-5单，收获满满。





今日黄金短线操作，我们重点思考几个方面：

1.短线弱势不变，所以昨日我们一路1294空，1296加空，尾盘反弹1288我们还是敢果断做空。空头展开，做空就不要怕，不要等。四小时极弱形态，5日均线之下不断刷新低点。

2.不断靠近了我们提到的1276关键支撑，这个位置前期多头1252 1268 1276最后一次洗盘调整低点，而且日线65日趋势线支撑，所以短线首次触及肯定反弹一波。至于中期能否企稳走我们提到的1276-1350日线大宽幅整理还要观察确认。

所以今日行情定义为主空之下，靠近关键支撑位的低位整理反复行情，亚盘关键压力在1284-1285，美盘关键压力在1290附近 重点支撑1278-1276

亚盘1284-1285先短空，看1279-1278出局

1278-1276附近反手短多，止损1273，目标1285-1288

晚盘参考1290-1289附近在空，回看1284-1282 具体策略和执行关注我们的群指导

原油偏强整理，亚盘重点看51.8附近支撑，企稳不破欧美盘51.8附近做多，破51.4止损，目标52.6-52.8



