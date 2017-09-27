小狼夏喜俊：黄金阴包阳1296做空，重点看1278

周一周二黄金行情又是过山车，我们还是要详细的梳理下：

1.周一我们提到延续上周五1298-1289的区间低位整理，受周末消息面影响行情并没有像前几次那样跳空开盘，而是正常开盘低走测试1288附近震荡反弹。亚欧盘一直围绕1290-1296小区间整理，晚盘探底回升借助消息强势突破，午夜去1310-1311。

2.周二昨日我们明确提到，1313-1316不破不可激进看多做多。毕竟整体的空头行情即便遭遇破坏，行情也没有完全反转走极强。所以昨天我们原思路是1315-1302的整理反复，但是晚盘测试1298-1299关键支撑之后无太大反弹，我们提到行情有可能极弱了，所以安排的1299-1301多单1302附近及时的调仓出局。午夜果真下破1297走单边。

3.我们思路相对属于比较稳健的，并没有跟着行情跑。涨了就过分或直接看多，跌了就转空。而是我们对行情有整体的预判，1357的空头顶部尽管幅度上我们认为短期下方空间不大，重点看1280-1278，但是无明显反转信号之前还是不能直接去看多头反转的，顶多就是整理。

4.原油走势完全在我们的预期之内。上周连续6个交易日，日线高位反复整理，大多十字星收线，周一依托我们提到的50.4支撑强势突破大阳拉高，周二昨日则回撤51.4继续反弹，高位偏强整理。

今日黄金短线操作，我们重点思考几个方面：

1.日线周一探底回升中阳反弹，但是昨日冲高1313-1314没破大阴单边回落，完全吃掉周一的阳线，阴包阳，5 10日均线发散向下，短线继续回归弱势。主走1357的空头趋势，只不过进入到相对末端。

2.昨日完全如我们的预期，没破1313-1316前期关键压力，四小时65日均线支撑位，行情并没有转强，当然也有些超出我们整理预期，而是直接转极弱单边。四小时连续4连阴，短线偏弱。

3.下方日内重点支撑前面1289-1288，其次就是我们周评提到的1278-1276位置了，这个位置不论能否中期企稳反弹，首次触及都可以短多。

日内操作亚欧盘反弹1295-1296做空，止损1300，目标1289-1285跌破直接看1278

首次触及1278-1276附近可以短多，止损1272，目标回看1285-1288

原油日内关注52.4-51.6区间整理，回撤51.6附近做多，止损51.1，目标52.2-52.5



