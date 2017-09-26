小狼夏喜俊：晚盘黄金1299-1309整理，先多后空

思路精准连贯，环环相扣。只有对整体结构和行情定位的准确预判，才能让我们胸有成竹，不跟着行情跑，而是以不变万变。

1.首先我们对周内行情的定位，1357的阶段性空头行情经过一周的阴阳交替高位反复之后，上周展开极弱下跌。但是整体周线，月线长线看涨不变，日线形态虽然短线调整，但是料下方空间和幅度有限。

所以周评中我们提到，这轮空头重点关注1280-1276位置，防止企稳或者迎来波段多单机会。

2.短线上周五我们定位行情1298-1289的低位徘徊整理，上周五安排1297空单，晚盘明确指出给1289平仓同时反手多。但是周五晚盘窄幅整理基本没波动，周一开盘才顺延下跌到1289，而后亚欧盘震荡反弹，美盘二次回落之后拉高，借助了朝美事件以及特朗普缩表推迟。

3.今日我们又明确提到，行情尽管昨日中阳探底拉高，结束了前面的空头弱势行情，但是还没有直接变盘回到极强多头。所以千万不要追多看多太激进，我们指出亚盘观察1313-1316压力，不破看回落走1315-1302的整理。

行情完全符合我们的预判。





既然我们认为这个行情短线是反复整理行情，那么操作注意几点：1.不要用趋势的思路去考虑，不去追单。2.不顺着行情跑，而是锁定区间看无脑反复，多空操作即可。

上方1313-1316的关键性从图中就可以看出来，四小时昨日突破下降通道之后，前面邻居高点就是上周三的1316位置，同时为四小时65日趋势线压力位。而下方1299-1300附近，同样是前面顶底转换关键支撑，以及日线5日均线支撑，所以我们预计晚上去还是1310-1300附近的整理。而1311-1313附近关键压力防止反复测试。

故晚盘操作先短多再空，做整理

1301-1300短多，止损1297，目标去看1306-1309

上方冲高到1310-1312区域再空，止损1316，目标1305-1302



