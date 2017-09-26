小狼夏喜俊：美朝局势升级黄金反转，空头提前结束

所有的成功，都是人品的成功。

很多企业在用人上，都秉持这样的原则：有德有才，破格使用;有德无才，培养使用；有才无德，观察使用；无德无才，坚决不用。罗斯福曾说：“有学问而无品德，如一恶汉；有道德而无学问，如一鄙夫。”

周一资本市场又是血雨腥风，黄金暴涨，强势回归1300只逼1310-1311，而原油同样暴涨3%，汇市同样波幅巨大，大部分品种迎来突破行情。

1.我们周评提到，1357的空头行情，有望在1276-1280结束，后市我们计划在这个区域布局波段多单。原因就是后面年内的行情我预计1350-1280日线大宽幅整理可能性较大，所以认为空头下方空间有限。但是昨日提前展开，打破了前面的弱势格局。

2.周末消息并未引发开盘如前面几周一样跳空，而是开盘承压快速下跌，走了上周五我们反复提到的1298-1289的短线整理。但是晚盘借助朝鲜豪言宣战美国，黄金强势拉高突破1300，再去我们尾盘提到的1311附近压力。

同时特朗普税改延期公布，最初目标或难以达到，也对黄金起到推高作用。

3.伊拉克重要产油区面临分裂风险，且减产国传出将监控出口的消息，助美油开启了新一轮牛市美油暴涨3%。





先说主节奏思路，黄金1357的阶段性顶部行情，结束了前面1205-1357的2个多月150美金的多头趋势行情。但是毕竟年内整体是偏多的，我们提到短线的空头只是长线多头的折返，所以并不看好下方有太多空间，但是我们计划的是1276-1280止步，目前来看有望提前结束空头了。行情打破了前面弱势格局，但是也不是立即回归强势多头，所以我预计后面本周行情的主节奏就是反复整理，洗盘为主。

自上周五开始低位1289-1298延续到昨日美盘前两个交易日低位横盘整理，四小时企稳反弹，外加美朝局势升级引发黄金提前上破，回归日线大整理。那么今日我们重点关注1313-1316附近压力，不破预计日内走1315-1302的区间整理。

亚盘观察不破1314-1316区域压力，欧美盘参考1313-1315布局空单，止损1319，目标下看1307-1302

美盘重点看1302-1301的支撑情况

原油连续6个交易日的高位反复洗盘整理之后，昨日有效突破前高大阳暴涨3%拉高，短线奠定强势多头格局。那么看多做多为主，短期参考51.5-51.3支撑位考虑多单，另外注意目前靠近5月份高点52附近的压力



