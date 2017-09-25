小狼夏喜俊：黄金晚盘1298-1290做整理，区间多空





周一今日行情讲解几点：

1.周末重磅消息，各种风险事情云集，但是并没有像前面几周一样，周一开盘跳空高开或者低开，这次正常开盘。

2.上周五我们整体空头不变，亚欧盘反弹不破1298-1300看空做空不变。美盘我们从新调整思路，看1298-1289的区间整理行情。因为日线空头完好之下，短周期出现了下跌放缓，所以预计走整理，但是周五晚盘窄幅几美金横盘收线。

今日早盘开盘之后快速下探我们提到的1289，而后亚欧盘震荡反弹又回1296附近。所以实际走的还是我们周五提到的1298-1289的区间整理行情。

3.原油短线偏多整理，我们日内提到的50.4-50.3的支撑守住看多不变，思路正确，行情午间下探50.4之后再度企稳反弹破新高到51附近。





短线的行情我们还是从几个方面思考：

1.日线整体空头主导，1357阶段性顶部第一周高位阴阳交替洗盘反复，上周空头明显弱势展开。本周目前来看空头没走完，但是力度有所放缓，而且我们到中期后面估计要有一波1280-1350区间大宽幅整理，所以下方空间有限。

2.短线上方压力1298-1300打不开，那么整体就不能去考虑多头反转，但是短周期形态小时线和四小时明显的空头放缓，整理信号。

所以短线我预计会在1298-1299和1290/1289区间进行反复，那么晚间我们做整理，锁定区间多空来回操作

下方1290附近做多，止损1286，目标去看1295-1298

上方1298附近做空，止损1302，目标1293-1291



