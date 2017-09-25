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跟"嘉盛中国"客服对话被踢，嘉盛终于露出了狼性

25 九月 2017, 13:50
Hexiang Zheng
Hexiang Zheng
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什么都不用说了，嘉盛中国，点差奇高，老子不信！

嘉盛还有个子公司Cityindex，这个公司在澳洲接受中国客户开户，暂时没有发现问题。