小狼夏喜俊：黄金主空思路不变，本周看1276

生而为人，请不要忘记善良。

我始终相信，虽然善良可能无法主宰一个人真正的辉煌，但一个人命运的最好形式，一定跟善良有关；人生最美好的情怀和灵魂最高的境界，也一定跟善良有关。

上周黄金行情完全在我们的预期之内，我们周评思路中提到，1357的阶段性顶部经历一周的高位阴阳交替反复之后，有望走极弱空头展开式，上周果真如此，周评我们给出的1286目标基本兑现。

周一结束上周阴阳交替反复的形态循环，延续上周五的1334高点继续单边震荡回落。

周二窄幅整理，凌晨探底小幅反弹收阳。周三如我们预期解读的周二小阳反弹空头调整看空不变，但是日内多次震荡反弹上冲1315-1316，看似很强，凌晨消息之下还是一举跌破1300-1298关键支撑，走了我们反复提到的空头主导行情。 周四受夜间美联储鹰派言论暴跌，早盘续跌之后反弹整理。欧美盘持续刷新低点，我们1299空，1298空，尾盘1293空都抓获利润。

全周我们主空思路，参考周评1286空头目标位，一路1318空，1312-1314空，1309空，1298-1299空两次，1293空，1297空，一路做空收获满满。





先说下我对中期行情的看法：1.年内2017年初伴随10年来第二次美联储加息，行情结束了1338-1122的空头行情，转而企稳展开多头。1，2月份明显多头趋势，就是春节前后的100美金涨幅。而后3月份之后行情陷入大整理，1180，1195，1214，1205年内四次下探都得到V型反转企稳上攻，高点不断上移，整体偏多整理。2.第四次上攻，就是这波7月份的1205到1357的多头，用时2个月涨幅150美金，破了去年1338关键压力，但是1375高点没破。所以我预计后面将有1-2个月的日线大宽幅整理行情。区间预计在1350-1280附近。

日内行情我们注意，周末消息并未引发跳空高开，行情主走技术面的空头，那么本周还是空头主导，我们继续看空做空去看1276-1272支撑

日内短线早盘急跌不要着急追空，短周期小时线和四小时存在矛盾，预计先走1298-1289的整理之后欧美盘再跌，所以做空等反弹，时间参考欧美盘，下方今日看

原油整体偏强整理，但是高位反复，多头力度匮乏，所以我们看多防急跌，日内短线还是先看50.9-50.3的区间整理，周初重点看50.4-49.9区域支撑



