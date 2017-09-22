小狼夏喜俊：黄金今日冲高回落走整理，1298做空

什么是最终决定了一个人是否成功？

通过调查西点军校的军官，高级教师，销售精英.......发现了他们都有一个共同特征。这个特征不是漂亮的外表，不是社交能力，不是强健的体魄，也不是高智商，而是毅力。只要有毅力，很大程度上预示着你会成功。

周评思路，当时行情价格在1320附近，而是上周走日线阴阳交替反复整理，但是我们大胆预测，空头萌芽阶段高位反复整理结束，本周将走空头第二阶段放量展开式，极弱走法，大胆预测目标1286，昨晚最低1288基本完美兑现。

1.周一如我们预期的，延续上周五的1334高点继续单边震荡回落，同时结束上周阴阳交替反复的形态循环。

2.周二窄幅整理，凌晨探底小幅反弹收阳。我们昨日重点解读了周二的小阳，认为空头主导之下小阳反弹只是空头趋势中途的停顿价格修正，短线守住1313-1315关键压力看空不变，看收阴回落。

3.周三也的确收阴，但是日内多次震荡反弹上冲1315-1316，看似很强，但是凌晨消息之下还是一举跌破1300-1298关键支撑，走了我们反复提到的空头主导行情。

4.周四昨日受夜间美联储鹰派言论暴跌，早盘续跌之后反弹整理。欧美盘持续刷新低点，我们1299空，1298空，尾盘1293空都抓获利润。

今日行情思路我们重点思考两点：

1.短期主空不变，日线结构完好，上周空头确认高位阴阳交替反复，本周放量下跌极弱展开。那么今日还是主空思路不变。

2.昨日行情到位1288，和我们晚盘提到的1289目标位吻合，周评提到的1286目标位到位。这个位置也是四小时下降通道线的下轨，如上图，会有一定的反弹。同时短线小时线出现了企稳信号。所以今日线走反弹调整，但是主空之下冲高难反转，预计先涨后跌思路。

短线企稳反弹，亚盘预计震荡反弹思路，我们日内重点关注1298-1300压力，冲高做空，破1304止损，回看1292-1290

原油近期5个交易日四根十字星，典型的高位过山车反复洗盘整理行情，我们操作较少，那么今日继续关注50.8-50.2的区间反复行情



