小狼夏喜俊：黄金小阳反弹非反转，1313做空看收阴

行情的走法和结构都是环环相扣，不要觉得市场针对你，其实市场根本不知道你的存在。

1357的确定阶段，上周阴阳交替反复整理，延续周一的低开整个一周空头弱势主节奏，但是跌的没有那么利索，而是反复的高位整理阴阳交替。不懂趋势萌芽阶段的反复洗盘整理，来回整理， 你还真以为行情和你对着干，不延续，太难做呢？

而萌芽阶段走完，空头进入到第二阶段展开式，一蹴而就没有大回撤。所以我们看到周一的行情，极弱单边，早盘急跌压盘反弹小幅修正之后，欧美盘持续单边震荡回落，中途肯本没有什么反弹。日线中阴收线。但是昨日并没有延续周一的极弱，而是持续低位徘徊，延续了小时线的一个短线企稳反弹调整，走了一个日线小阳。

所以花更多的时间去划分和定位行情结构，这一步做好了制定出来的交易计划和策略自才能行之有效，再去开仓做单就顺理成章了。





日内黄金行情我们重点思考昨日的小阳线：

1.短期空头确立，1357阶段性顶部确认。上周阴阳交替反复之后，本周的弱势更加明显，所以主空操作，这点依然不变。一根小阳反弹，并不构成反转。

2.昨日主节奏日线小阳反弹，实际走的是短周期小时线的一个企稳反弹行情。全天3-4美金窄幅整理，午夜探底回升小阳收线。

整体空头不变，昨日小阳反弹空头中的修正，那么今日看好再度转阴回落，破新低大概率

那么我们今日操作思路，亚盘继续观察1313-1315压力不破，继续选点做空，破1317止损，去看1302-1298 或者行情跌破1306我们反弹直接跟空，多单今日依然不考虑

原油昨日又是一根十字星，冲高50.4急跌回落49.3和周一的形态完全一样 持续高位十字星，还是重点看前高50.4-50.5附近压力，不破防止日线大整理再走回落



