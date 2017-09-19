小狼夏喜俊：空单可以入场了，晚上看1298

昨日单边极弱空头回落，亚盘急跌反弹调整之后，欧盘没破1319-1321关键压力，欧盘回落出新低，美盘单边基本没反弹，午夜持续刷新低点去1305-1304附近。

我们今日一直说，等一等，亚盘不着急：

1.1357阶段性顶部确立，上周阴阳交替反复整理，本周看空头放量展开。做空看空思路没有错。

2.隔夜出新低，小时线企稳反弹调整信号，所以早盘不急着急入场空。要先看反弹修正，没有太大反弹力度，或者明显调整到位反弹结束再入空更好。

3.结构和方向定了，点位上我们提到日内第一压力位就是1309-1310，其次是1315-1316附近。

行情一天还在这个点位，早上入空的或许拿了一天，信心都开始动摇了，或者盯了一天盘面，结果没波幅，没动静，几美金走势。耗费精力没有收获。而我们现在入场，点位还是那个点位，但是思路和结构符合我们提到的早盘不急，亚盘反弹修正，欧美盘入空的计划。





晚上操作，我认为行情整理反弹修正了一天，是时候入空了：

1.日线空头是明显的，近期主走1357的空头行情。

2.隔夜刷新低点1304之后，行情短周期小时图出现探底企稳震荡反弹修正，但是基本没有什么反弹力度，持续受压1309-1310位置。

3.四小时图前面持续连阴，5日均线之下空头排列，今日反弹整理，持续十字星小级别K线徘徊，但是整体依然没过10日均线压力，所以短线还是弱势空头。

综上以上晚间的重点压力依然是1309-1310，而行情持续整理小幅反弹之后，我认为晚盘依然大概率回落，也就是价格横盘修正之后继续延续原有弱势

所以目前1309-1308附近可以入空了，止损1313，目标去看1302-1298

原油走势如我们预期提到的，短线整体偏强整理，日内依托49.8-49.7继续看多去测试50.5-50.4的压力，思路完全正确，行情亚盘探底测试49.8之后欧盘震荡反弹



