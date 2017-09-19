小狼夏喜俊：黄金坚决做空，亚盘反弹欧美盘选点

1205的底部反转，年内第四次上攻，用时2个月涨幅150美金。

上周日线阴阳交替反复整理，属于多头结束空头尚未完全开启，也就是空头趋势萌芽式，所以高位来回反复，强弱不延续，阴阳交替。完全符合我们的预判，节奏把握的非常好，当然大部分散户估计都洗死了，但是我们有明确的定位严格的执行，连续两周15单止损了3单，获利12单，收获满满。 高位反复阴阳交替整理，1357阶段性顶部确立，行情结束多头展开空头，上周反复萌芽阶段，本周我预计要展开空头放量加速阶段了，所以本周黄金操作注意思路继续保持阶段性顶部确立之后的空头行情，依次关注1308-1298-1286支撑。空头放量展开的话，做空要激进。

昨日的黄金行情，我们简单回顾几个技术要点：

1.1357顶部确立，阴阳交替反复之后空头开启，昨日整体我们定位主空思路不变，极弱展开式，做空要激进。

2.早盘开盘快速下探1314，我们提到早盘急跌预计先震荡反弹，但是不破1319-1321压力继续做空。所以亚盘反弹观察之后，我们1318跟进空单。

3.晚盘极弱放量，空头展开，日线中阴全天跌幅15美金左右。小时线单边极弱空头排列，四小时持续收阴空头排列。





日内黄金行情思路比较简单：

1.短期空头确立，1357阶段性顶部确认。上周阴阳交替反复之后，本周的弱势更加明显，所以主空操作。

2.昨日空头放量单边极弱展开，凌晨不断刷新低点，去1304附近，而且破了我们昨日提到的1310关键支撑。

但是短周期目前出现企稳反弹，所以今日亚盘依然先看反弹调整力度。做空是确定的，多单不考虑。压力位有两个，一个是1309-1310附近，另外一个1315-1316附近。

黄金亚盘先看反弹调整力度，1309如果持续整理反弹不破，午间这个位置直接空，去看1300-1298

如果突破，那么我们等反弹1314-1315区域选点空，破1320，回看1305-1302

原油五连阳，延续45.6底部反转结束50.4-45.6的空头之后，行情连续两周持续连阳，中途一次暴跌回撤修复，短期整体偏强，但是日线级别依然不是趋势。昨日冲高50.3之后，欧美盘震荡回落测试我们提到的49.3-49.2支撑，而后凌晨之后在反弹，日线纺锤小阳线，今日继续看偏强整理 上方50.5-50.7压力，下方49.7附近支撑



