小狼夏喜俊：黄金1335做空，反弹之后继续转弱

永远别和层次低的人纠缠。永远别以为你能靠一个陌生人的身份，让一个骨子里都是偏见的人有所改变。明明他就是不讲理，你却非要和他去讲道理，明明他就是把撒泼耍无赖当本事，你却非要让他丢下这一身本事，向你学习重新做人。

这两日的黄金原油行情还是有几点要讲下：

1.黄金走法超出市场大多人的预期

周一跳空低开，亚欧盘反复低位整理没破1334出新低，市场普遍看回补缺口之后再回落。但是行情多次冲高不破1338-1339关键压力，美盘继续延续弱势出新低，凌晨下破关键支撑去1326。

周二昨日亚盘极弱，大家又都普遍看极弱行情延续，但是多次下探之后，小时线企稳反弹，全天1328-1322附近整理，凌晨之后上破到我们提到的1331-1334目标位。

并不是顺延行情，而是空头萌芽，高位反复整理走势。所以打破了前面强势多头，但是行情没有进入到极弱空头，也不适合激进空，而是反复整理。同时这两日行情幅度多发生在凌晨之后。

2.原油周五放量大跌，周一如我们预期，延续尾盘的反弹持续高位整理没破47.8-48.2压力，我们看调整到位继续延续弱势回落，思路完全正确。47.7空单完美到位47。但是尾盘V型快速拉高，整体缺乏强弱趋势，昨日48.4-47.8窄幅整理。





今日黄金行情我们从几个方面思考：

1.行情下破1330-1326区域关键支撑，我们提到1357近期做顶可能性较大，结束1205-1357的2个月150美金的多头趋势。主空之下，昨日的反弹只是一次调整，所以短线依然整体看空。

2.短周期的企稳反弹，只是调整。那么日内重点压力1336-1337守住，日线今日再度收阴或者放量下跌可能性较大。那么日内重点位置，上方1334-1335压力，1336-1337防守线，下方1320 1315-1314支撑位。

黄金操作1334-1335做空，止损1340，目标下看1328-1325 下破1325-1322之后，反弹继续跟空去看1317-1315

尾盘或者短期触及1315-1313可以短多一次，止损1310，目标1322-1325

原油偏强整理，今日关注48.1-48支撑，上方注意48.8-49压力，主多操作



