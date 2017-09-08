小狼夏喜俊：黄金亚盘回撤1345先多，目标1356

交易错误会使你的钞票从眼前蒸发，但是95%的交易错误起源于态度。即你对错误，亏损，错过机会和赚不到钱的态度。这四种态度就是我常说的四大交易恐惧。杰出的交易者知道内部纪律和心智机制的重要性，可以对抗伴随一连串交易获利后，欣喜若狂或过度自信形成的不利影响。如果交易者没有学会怎么检视和控制自己，获利会变成极为危险的事情。

周四黄金原油行情完全在我们的预判之内：黄金日线持续连阳整体多头完好，周一跳空高开晚盘不延续回落纺锤阳，周二探底回升中阳线，周三高位整理不破隔夜1344高点回落收阴，而昨日我们重点提到如果亚欧盘不能顺延弱势下破1333-1332，防止周三的阴线就是多头停顿修复，一阴调整格局，行情果不其然，我们亚盘观察欧盘1334布局多单，晚盘到位1348，一单抓获昨日全部波幅。晚盘快速冲高之后回撤1339之后二次上攻刷新高点，日线中阳收线。

现货原油日线五连阳之后，昨日围绕49.3-48.7区间整理，探底回升走势，EIA数据利空的情况下没改整体强势。日线最终十字星收线。





今日的黄金操作思路，我们从两个方面思考和准备。

1.中期多头完好，日线调整之后继续上攻，强势多头，空单不考虑。

2.四小时上行趋势线完好，短线5连阳第一支撑在1345，亚欧盘预计回撤难破此位。

3.连续三周周五都是洗盘行情，但是整体多头之后洗盘回撤还是做多机会，所以晚间我们重点看1342-1341的支撑回撤做多。

黄金亚欧盘回撤1345-1344多，止损1340，目标1353-1356

美盘参考1342-1341的回撤做多，止损1337，目标1348-1353

原油日线五连阳之后昨日十字星停顿修复，这种情况下十字星也是多头修正表现，所以日内亚欧盘关注48.8-49.2区间整理，整体日内依托48.8-48.7继续看多做多看好日线转阳。



