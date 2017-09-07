小狼夏喜俊：黄金1334多到1340，晚上继续多

论交易中心态的重要性：

前些日子有个投资者问我，老师，你说投资的路上什么最重要？

我没有思考，直接说心态。或许他会很吃惊这个答案，难道不是技术吗，不是百战百胜，所有行情都看得懂的好的技术才能让投资获利吗？我想不是的，投资如人生，起起伏伏，盈盈亏亏。没有谁能一帆风顺，也没有谁能够看得懂所有行情，抓的住所有波幅，或者说根本不可能有百分百的准确率，除非作假。而唯独一颗好的心态，不急不躁，行情不明朗，不清晰的时候不急入场，不要怕错过，市场从不缺机会；连赢跟上了行情节奏不自负，不狂妄；遇到不顺亏损平常心，降低仓位调整好心态，不气馁；少赚不后悔，看对没做对不抱怨，要从自身找原因。

早间思路和视频讲解中，我们思路很清晰，亚盘观察欧美盘操作。重点看1333-1332支撑能否守住，守住欧美盘继续看反弹，那么昨日的阴线就是多头中途的调整阴，今日继续看反弹收阳。所以观察之后我们欧盘1334附近跟进多单，到位1340第一目标位。





亚欧盘低位徘徊，并没有延续隔夜的急跌回落，同时这个位置我们昨日就反复提到，日线的5日均线支撑位，连阳之下收取一根回撤阴线，整体多头不改。

欧盘震荡反弹，那么美盘还会延续偏强整理。晚上重点看1337-1336支撑位，上方1343-1345压力位。

欧盘布局的1334附近多单已经到位1340，减仓把握利润之后晚上继续看1343-1344

晚上没有多单的回撤我们参考1337-1336继续布局，破1332止损，目标去看1343-1344



