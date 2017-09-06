小狼夏喜俊：黄金多单持仓不变，晚上看1348

本周走法和结构我们给大家梳理下：

1.周一受周末朝鲜试射氢弹成功避险情绪影响，开盘跳空高开快速冲击1338关键压力。此位置我们也提到了去年美国大选的高点，也是去年1375做顶之后次高点。

所以周一跳空高开之后，亚盘震荡回落，欧盘企稳1333-1332之后再出新高去1339-1340。但是晚盘没有延续，震荡回落，整体周一纺锤阳。

2.周二中期看涨不变的情况下，短周期小时线和四小时形态延续了周二晚盘的调整信号。所以我们周一看探底回升思路。

而周一跳空缺口1325-1324附近，同时此位置也为日线5日均线支撑位。我们周一整体思路守住这个位置看多不变。行情也果真探底回升，亚盘冲高1338之后欧盘震荡回落，急跌1326之后企稳美盘反弹，午夜出新高，所以周二探底回升纺锤阳。





日内行情我们讲了两点：

1.隔夜冲高1344回调低点1338附近，而且这个位置为前期水平高点，所以日内依托1338-1337位置看多做多。

但是我们发现亚欧盘并没有延续隔夜的极强势，而是高位持续窄幅整理，欧盘下探1336之后反弹1342。但是整体的强势和多头是明显的，所以我们认为晚盘依然看好出新高。多头趋势，价格持续横盘整理也是时间换取空间的一种修正手法。

那么晚盘手里有1338-1337多单的持仓不变，继续去看1345-1348

晚上重点支撑就在1348-1350这个地方，空单尽量不考虑 同时如果行情意外下破回撤1332-1331继续多，破1326止损，目标1340-1345不改



