小狼夏喜俊：黄金依托1337做多，目标看1349

生活不易，且人人如此。幸福不是如何控制得到你想要的，而是如何与你不想要的和平相处。我们生来都是原创，长大后就不小心活成了盗版，我们做角色的时候太多，和自己在一起的时光和诚恳都太少。连自我都不接受的人，活在这世界的逻辑起点怎么可能是真实的？

昨日的黄金行情走法基本在我们预判之中：

1.我们提到周一跳空高开缺口1325-1324要补。而且这个位置是日线5日均线支撑位，日线级别多头排列，均线发散向上，所以中期看涨不变，我们提到回撤守住1325看多做多不变。

2.其次，短周期回撤信号，周一跳空高开冲高回落，欧盘再出新高，美盘不延续，窄幅整理。短周期小时线回撤信号，四小时多头乏力，所以我们看先跌后涨，探底回升。但是早盘企稳小幅拉高1338是我们昨日没有看到的，欧美盘震荡回落，美盘企稳反弹的节奏则完全在我们的预期之内。





今日黄金行情我们从几个方面思考：

1.昨日价格完成回撤，周一跳空缺口回补，也回撤了5日均线附近，日线自1276探底反弹之后，上周二周三冲高回落停顿修复，其余全部收阳，整体极强多头。那么日内看多做多不变，短期重点支撑1332-1330附近。

2.四小时隔夜凌晨之后突破1339高点去1344，而且1338-1337为前期水平压力位以及隔夜凌晨回撤低点，所以今日依托1338-1337直接多，上方去看1348-1350。

黄金早盘1340-1339直接多，若回撤见到1336加仓多，统一破1334止损，目标去看1346-1349

原油如我们提到的，上周先跌后涨，周四V型反转。50.4的空头行情到上周45.6结束，转而回归到日线整理。而昨日大阳突破我们提到的近期47.8-48压力位进一步走高。

那么日内回撤跟多为主，参考48.4-48.3做多，止损47.8，目标继续去看49-49.2



