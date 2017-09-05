小狼夏喜俊：黄金守住1325做多，探底回升思路

永远别以为你能靠一个陌生人的身份，让一个骨子里都是偏见的人有所改变。明明他就是不讲理，你却非要和他去讲道理，明明他就是把撒泼耍无赖当成本事，你却非要让他丢下这一身本事，向你学习重新做人。你觉得可能吗？反正我不觉得。生活里从来不缺少能够激怒你的人，一样的人，你遇过一次就有下一次，永远别轻易对激怒你的人做出回击。更重要的是，别因为别人的冒犯，失去理性。你永远没有层次比你低的人坏，纠缠只会拖累你的人生。

周末朝鲜氢弹试爆成功，引发全球避险情绪高涨，周一开盘黄金跳开高开高走，一举测试1338位置。这个地方我们昨日反复多次强调，去年美国大选的高点，也是去年的次高点。所以昨日早盘高开高走打到这个压力位之后出现小幅的震荡回落修正，但是午间多次测试1332未破之后再度企稳反弹，欧盘出新高1339-1340附近。晚盘美国劳动节市场休市，行情基本没有波幅。

原油方面，昨日昨日冲高回落十字星，整体波幅并不大。如我们提到的，上周先跌后涨，极弱三连阴之后V型反转探底回升结束了50.4的空头行情，转而陷入短期日线级别整理。所以昨日行情在我们提到的48-47.2区间窄幅整理。





今日黄金我们从几个方面思考和解读：

1.中期看涨不变，周线，月线多头完好。日线级别尽管结构复杂，但是整体多头不变，一路走来，从1205到1338涨幅130美金，目前5 10日均线依然发散向上，多头完好。日内重点支撑在5日均线1324附近。

2.短周期回撤信号，小时线昨晚我们就提到了和上周二的朝鲜发射导弹跳空高开，美盘和午夜暴跌走势一样。短周期回撤信号，所以暂时看也难破新高。

那么结合以上二点，我们预计日内探底回升走势 重点关注1326-1324支撑，昨日跳空缺口位置，也是日线5日均线支撑位置

操作上日内1335-1336空，止损1340，目标去看1330-1325

欧美盘回撤1325附近，企稳我们做多，止损1320，目标回看1332-1338

原油昨日47.8-48区域压力有效，行情美盘冲高回落日线十字星。整体日线偏整理，虽然结束了前面50.4-45.6的空头行情，但是也没有转入极强多头。

短期继续重点关注47.6-48区域压力，不破要防止走四小时宽幅整理，再回落



