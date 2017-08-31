小狼夏喜俊：黄金1305日内关键，跌破将加大回撤

只有熬过无人问津的日子，才能迎来鲜花掌声和鲜花，只有走完必须走的路，才能过想过的生活。

周三行情回顾，周一中阳单边震荡走高，一举突破1300前期高点触及1308附近，周二早盘朝鲜发射导弹行情跳空高开去1324而后急跌回撤1315附近，欧盘整理之后二次冲高出新高1326，晚盘和午夜下破1317-1315日内的关键支撑迎来暴跌，日线收取上影线较长的墓碑阴线，昨日全天围绕1313-1305窄幅区间整理，日线十字星收线。

周三ADP数据利空，GDP数据利空，行情都未能下破1305关键支撑，而未改区间整理格局。我们在欧盘1308多，晚盘1307再多都是短线利润。结合这个数据，我们预计明日的非农行情也不会太大，中期的技术面看涨，但是短线偏回调信号，所以还是存在分歧的。

原油方面，如我们预期的整体走50.4的阶段性顶部回落行情，周一大阴放量下跌，午夜反弹受阻我们提到的46.8-47.2区域再度回落收阴，周二凌晨下破探至45.8附近，凌晨再度反弹，昨日亚欧盘没破46.5遇阻再度回落刷新低点。晚间EIA数据利多的情况下，行情冲高回落，凌晨之后再度冲高46.7暴跌。典型的形态循环，凌晨之后反弹，亚欧盘整理，欧美盘刷新低点，整体主空节奏不变。





日内行情我们解读几点：

1.周二冲高回落杀跌墓碑，周三昨日窄幅整理十字星。但是价格目前来看还在日线5日均线之前运行，所以整体还是强势格局，而且中期周线和日线破了年内1295-1296压力，周线和月线的偏多形态目前来看刚刚打破上半年的宽幅整理。

2.短周期由周二的小时线调整信号，演变为目前四小时也是偏空调整信号，所以短期看回调。

那么日内的关键点就是1305这个位置，如果守住这个位置不破，日线保持看强思路不变，可以继续看多做多

而如果跌破1305，我们要防止日线的上升通道走法，之前1252 1268 1276都是多头的价格回撤修复，而且都是测试了日线20日均线，所以如果1305跌破我们要防止价格回撤1286的可能性

原油尽管结构反复，中途洗盘较多，但是整体运行50.4的阶段性顶部空头回落行情。四小时图5 10日均线发散向下，空头排列，隔夜凌晨之后冲高46.7暴跌45.5。那么今日早盘我们先看震荡反弹，关注46-46.2的压力，突破今日或收取四连阴之后的反弹调整阳，关注46.6-46.8的压力。



