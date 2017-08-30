小狼夏喜俊：黄金守住1305不破，继续做多不变

行走的意义在于改变一层不变的思维，就像卢帧所说：“旅行其实不在于你走了多远，花了多少钱，拍了多少照片，而在于你改变了看问题的方式。”哪怕只是绕床一周，也能胜过徒步地球一圈。或许你真的应该出去走走了，不一定是名胜风景，医院、书店、墓园、监狱，都是不错的选择，也许一不小心，就改变了你看待人生的方式。

周一黄金原油行情简单回顾：

黄金早盘6点借助朝鲜发射导弹影响，跳空高开直接暴涨至1324一线，而后快速回撤1315-1314附近亚盘低位徘徊整理，欧盘二次出新高去1325-1326。晚间冲高守住1324附近震荡回落，但是下破了亚盘的支撑位1317-1315附近，午夜出现暴跌，而且这个幅度要超出我们的预期，最低到了1305附近，日线收取上影线较长的阴线。

过山车冲高回落，但是整体短期的强势不会因为昨日一根的阴线而改变，所以今日我们重点关注1305-1303区间支撑，亚盘守住这个位置不变，日内预计还是偏强整理。而且后半周ADP，非农数据行情。

原油方面，如我们预期的整体走50.4的阶段性顶部回落行情，周一大阴放量下跌，午夜反弹受阻我们提到的46.8-47.2区域再度回落收阴，昨日下破探至45.8附近，凌晨再度反弹。但是整体日线目前偏空运行明显。





昨夜的暴跌，一来是消息暴涨之后的价格回撤修复，补跳空缺口。二来是四小时典型的形态背离，需要回撤修复。三是小时线回撤调整信号，昨晚我们一直强调这个。当然回撤的力度要比我们预期的大。但是整体的强势，价格日线5 10日均线之上运行，还不能因为一次急跌回撤而改变看多做多思路。

那么日内我们思路1305-1303继续看多不变，短期关注1324-1304的区间整理

故日内亚盘守住关键位置不破，欧美盘1305附近继续多，破1300止损，目标1315-1318 短期冲高1324-1325可以继续考虑做空看高位区间整理

原油整体延续50.4的空头回落，尽管结构复杂，但是整体思路不变。价格形态循环，周一放量下跌，凌晨之后反弹遇阻46.8-47再度回落，昨日承压放量下跌，凌晨之后探底45.8之后再度反弹，那么今日我们重点关注46.3-46.5的压力。

原油守住46.5的压力不破，欧美盘还可以做空，看45.8-45.5 如果反弹突破46.5-46.7要防止今日日线反弹调整



