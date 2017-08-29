小狼夏喜俊：黄金晚盘看1317支撑做多，目标1328

每天上午一篇博文分析，午间视频讲解，喊出去的每一单实盘同步跟进截图提示，清晰的思路明确的进出场点位提示。尽管无法做到把握所有行情，做到百分百喊单不失误，但是喊出去的每单我们都力求实事求是。

年内第四次多头企稳上攻，我们从确认1205的底部之后就提到行情这一轮看好突破1300，测试去年高点1338，甚至1375展开周线级别多头的可能。

但是行情在1271-1252进行了两个周的多头洗盘停顿，而后再度冲破多头最后的加速疯狂。看似和之前的形态走法完全一致，但是这次冲高之后1292虽然反转两根中阴，但是并没有做顶，而后继续高位1292-1282反复整理，中途有虚破冲高1300暴跌1283的洗盘，以及上周阴阳交替整理，周五1294-1276-1293的过山车大洗盘。

但是最终行情还是破位了。

周评中我们明确指出，一周的阴阳交替高位洗盘整理周五过山车洗盘之后，本周有望继续走高上破1300，打破这个僵局。所以我们周一晚盘1299-1298果断跟多，完美到1306。而周二早间6点差朝鲜一颗导弹发射，原本清晰的多头结构再度收到助攻，直接调高冲击1324，而后回落我们看好多头二次上攻。所以1316-1315果断跟多，完美到位1325离场。





整体多头不变，那么操作我们思路很明确，看多做多。

欧盘冲高1325附近遇阻快速回撤，到位1319附近，但是整体依然没破早盘回撤1315-1314附近低点。所以晚间行情我们依然依托1317附近看多做多不变。但是小时图出现明显的调整回撤信号，所以晚盘做多也不要太激进，我们等待回撤企稳尾盘跟进多单。

参考1318-1317继续做多，止损1313，目标去看1325-1328



